Lei das Estatais e conflito de interesses: a questão da indicação de secretários e procuradores da Fazenda Nacional para Petrobras

Thaís Marçal. Foto: Arquivo pessoal

As indicações da União para o Conselho de Administração da Petrobras têm trazido debates sobre o atendimento à Lei das Estatais, em particular quanto à existência ou não de conflito de interesses dos indicados. É comum, do momento da indicação até a aprovação na Assembleia, que é soberana, que surjam muitas questões relacionadas ao tema de conflito de interesses na mídia.

No Conselho de Administração atual da Petrobras, estão o secretário-executivo da Casa Civil (equivalente ao cargo de vice-ministro) e o Procurador-Geral da Fazenda Nacional do governo anterior, ambos indicados e aprovados pela Assembleia apesar de objeções dos órgãos consultivos (Área de Integridade, Comitê de Pessoas e do Conselho de Administração) por suposto conflito de interesses em função de o primeiro votar no Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) em substituição ao Ministro Chefe da Casa Civil e instruir os processos de despacho do Presidente da República das Resoluções do CNPE e o segundo por atuar ou ter influência nos processos tributários da Petrobras junto à Fazenda Nacional.

Atualmente, o debate da mídia refere-se às indicações do Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia e do Secretário Especial de Análise Governamental da Casa Civil. O primeiro, por tratar de temas de petróleo e gás, área de atuação da Petrobras, e o segundo, por fazer análise de mérito das propostas, projetos, políticas e diretrizes governamentais, inclusive do setor de petróleo e gás, a serem submetidas ao Presidente da República.

Interessante observar que a Petrobras já manteve, inclusive após a Lei das Estatais, seus funcionários ocupando a posição de Secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e outras posições no Ministério e na própria Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, quando esta não dispunha de quadro próprio, e estes temas sempre escaparam da governança da Companhia.

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM)[1] traz as seguintes hipóteses de conflito de interesses, em conformidade com o art. 115 da Lei das Sociedades por Ações (Lei n° 6.404, de 1976):

(i) aprovação do laudo de avaliação de bens com que concorre para a formação do capital social; (ii) aprovação de suas contas como administrador; (iii) matérias que puderem beneficiar o acionista de modo particular e (iv) matérias em que tiver interesse conflitante com o da companhia.

Continua após a publicidade

As hipóteses i e ii constituem para a CVM o chamado conflito de interesses formal em que o acionista não pode exercer seu direito de voto. As hipóteses iii e iv constituem o conflito de interesses material e não há critérios objetivos, não estando impedido o acionista de votar, mas sujeito ao exame ex post do caso concreto.

As interpretações tanto do Comitê de Pessoas, quanto do Conselho de Administração, sobre as indicações do governo anterior para o cargo de conselheiros do Secretário-Executivo da Casa Civil e do Procurador-Geral da Fazenda Nacional partiram do pressuposto de que, pelas posições que ocupavam, votariam sempre no interesse do controlador e não visando os interesses da Companhia, razão pela qual estariam em conflito de interesses formal e não material.

Ocorre que o entendimento mais recente da CVM coloca que matérias em que há interesse conflitante com o da Companhia, na hipótese de não haver convergência entre o interesse da União e da sociedade empresária, não impedem o acionista de votar, mas a deliberação está sujeita a controle posterior.

Ressalte-se que, ao aceitarem as indicações, os conselheiros possuem o dever de observar as suas atribuições em conformidade com a Lei e o Estatuto, visando o interesse da Companhia. Caso não o façam, existem mecanismos de controle dos minoritários e a própria regulação e fiscalização da CVM.

Desta forma, o impedimento a priori para que Secretários e Procuradores da Fazenda Nacional ocupem o cargo de conselheiro vai de encontro ao princípio de presunção de boa-fé, eis que se presume que o indicado, ao estar em posição conflitada, tomará medidas em prejuízo da Companhia e descumprirá a obrigação legal de votar em conformidade com o interesse social.

Na mesma linha do conflito material de interesses, nestes casos, o art. 3°, inciso V, da Lei n° 13.874/19 (Lei de Liberdade Econômica) coloca como direito da pessoa física ou jurídica de gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica.

A título exemplificativo da aplicação da teoria material do conflito de interesses, no julgamento do caso da Eletrobras, que tratava do exercício do voto pela União Federal na deliberação pela renovação das concessões de geração e transmissão de energia elétrica das companhias controladas pela estatal, em sede de recurso, o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) reformou a decisão da CVM e concluiu pela improcedência da acusação, ao realizar a interpretação sistemática do art. 115 e do art. 238, da Lei das Sociedades por Ações, dado que foi entendido que havia interesse convergente entre a União e a Eletrobras, ainda que houvesse votos em contrário dos minoritários.

Continua após a publicidade

No mesmo sentido, o Ministro Ricardo Lewandowski concedeu liminar no julgamento da ADIN 7331, para declarar inconstitucional a expressão "de Ministro de Estado, de Secretário de Estado, de Secretário Municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública", constantes do inciso I do § 2° do art.17 da Lei das Estatais.

No fundamento da concessão da liminar, o Ministro coloca a restrição da Lei das Estatais como o estabelecimento de discriminações desarroazoadas e desproporcionais - por isso mesmo inconstitucionais - contra aqueles que atuam legitimamente na esfera governamental ou partidária. Defende que uma restrição de direitos de tal ordem somente poderia ser estabelecida pelo próprio texto constitucional, conforme os casos dos magistrados, dos membros do Ministério Público e dos militares.

Assim, como a Lei das Estatais não veda a indicação de Secretários-Executivos, Secretários, Procuradores da Fazenda Nacional, e, ainda que o fizesse, com a vigência da liminar do STF, seria inconstitucional, não pode ser aplicado o entendimento de que a ocupação destas funções públicas exige a renúncia da função pública para que possa ser eleito e empossado no cargo de Conselheiro da Petrobras.

Por fim, os mecanismos de proteção do interesse da companhia, caso existam decisões em caso concreto contrárias aos seus interesses, estão disponíveis para os minoritários, havendo forte regulação e atuação da CVM para coibir abusos do controlador nos casos concreto, quando as decisões forem de encontro à Lei e ao Estatuto Social.

Diante do exposto, fundamental que avaliação deve ser feita pela teoria formal do conflito de interesses e não pode ser impeditiva para a eleição dos indicados.

*Thaís Marçal, secretária-geral da Comissão de Assuntos Regulatórios do Conselho Federal da OAB. Presidente da Comissão de Estudos de Improbidade Administrativa da OABRJ. Advogada

[1] Manifestação de Voto do Diretor da CVM, Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo, no Processo Administrativo Sancionador n° 19957.003175/2020-50.