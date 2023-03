Lei de Licitações pode reviver questões sobre critérios de julgamento em licitações no saneamento

Gustavo Magalhães e André Villani. Fotos: Divulgação

A Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21) passará a ser obrigatória para toda a Administração Pública Federal, Estadual e Municipal a partir do próximo 1º de abril. Enquanto a maioria dos olhares se direciona para as regras de transição da lei anterior (Lei 8.666/93) para o novo regime, as licitações que têm adotado o critério de julgamento por "técnica e preço" tendem a reviver questionamentos que podem comprometer a segurança jurídica das concorrências de PPPs e Concessões, em especial no setor de Saneamento Básico.

À época da publicação da Lei 11.445/07, que estabeleceu pela primeira vez no país um marco legal para os serviços de Saneamento, era comum que Municípios de menor porte licitassem Concessões e PPPs de água e esgoto com base no critério de seleção de "melhor técnica" combinado com "melhor preço". Nessas licitações, o vencedor não será necessariamente aquele que ofertar o melhor preço (menor tarifa ou maior outorga), mas sim a empresa que obtiver a melhor nota combinada, considerando a avaliação conjunta da proposta técnica e da proposta comercial.

Justamente por isso, o emprego desse critério de julgamento exige cuidados adicionais por parte dos gestores públicos, especialmente porque a avaliação da proposta técnica não possui o mesmo nível de objetividade presente na escolha do melhor preço. É que as propostas técnicas são comumente avaliadas com base em quesitos pouco objetivos, como "melhor diagnóstico do sistema", "melhores soluções de engenharia a serem utilizadas na execução contratual" etc.

Dessa forma, para que seja assegurada a isonomia da disputa, os parâmetros de pontuação das propostas técnicas devem ser os mais objetivos possíveis e não podem ser preponderantes na ponderação com o julgamento da proposta comercial no resultado da licitação.

Não por acaso, os Tribunais de Contas historicamente fiscalizam com rigor as concorrências julgadas por "técnica e preço", em especial no caso de PPPs e concessões, que contemplam grandes investimentos em infraestrutura. Nessa linha, o Tribunal de Contas da União (TCU) e os Tribunais de Contas Estaduais (TCEs) já vinham considerando ilegais os editais que adotavam parâmetros ou critérios subjetivos para pontuação das propostas técnicas.

Inclusive, partindo do pressuposto de que as licitações por "técnica e preço", em alguma medida, sempre envolveram maior subjetivismo quando comparadas às licitações por "menor tarifa" ou "maior pagamento pela outorga", os Tribunais de Contas restringiam a atribuição de pesos maiores para as notas das propostas técnicas do que para as propostas de preços. Várias licitações de Concessões de Saneamento Básico foram suspensas por órgãos de controle, justamente em razão de os editais atribuírem peso de 70% ou até 80% para as propostas técnicas e apenas 30% ou 20% para as propostas de preços na definição do resultado final do certame. Ou seja, para os órgãos de controle, a disputa objetiva pelo preço mais vantajoso para o usuário deveria prevalecer.

Continua após a publicidade

No entanto, a Nova Lei de Licitações reacendeu a polêmica sobre o critério de julgamento das licitações ao adotar, expressamente, a possibilidade de se atribuir peso de até 70% para a proposta técnica e 30% para a proposta de preços (art. 36, §2º). Além disso, previu a possibilidade de utilização de critério de pontuação técnica com base em parâmetros subjetivos, como o "conhecimento do objeto" (art. 37, II), o que pode reacender os debates sobre a aplicação adequada do julgamento por "técnica e preço" para a licitação de determinados contratos.

Caberá agora aos Tribunais de Contas e ao Poder Judiciário definir se a previsão em lei desses parâmetros de julgamento é suficiente para afastar o entendimento anterior de que haveria ofensa aos princípios constitucionais da isonomia e do julgamento objetivo nas licitações públicas.

Por conseguinte, até a consolidação do entendimento dos Tribunais Superiores, é possível que concorrências para delegação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário ocorram em ambiente de maior insegurança jurídica, já que a Nova Lei de Licitações se aplica subsidiariamente às Leis de Concessões (Lei 8.987/95) e PPPs (Lei 11.079/04).

Para as empresas que atuam no setor de Saneamento Básico, que nos últimos anos têm apostado na competitividade e na segurança jurídica como motores para garantir a eficiência na prestação e a universalização dos serviços, será imprescindível acompanhar a interpretação a ser adotada pelo Poder Judiciário e pelos órgãos de controle às novidades da Lei 14.133/21.

*Gustavo Magalhães, sócio do Madrona Fialho Advogados. Doutor e mestre em Direito Público pela UFMG

*André Villani, associado sênior do Madrona Fialho Advogados. Mestre em Direito Público pela UFMG