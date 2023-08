Lei Paulo Gustavo, por uma política cultural que amplie a participação da diferença

José Olímpio Ferreira Neto, Paulo Roberto Chagas Maranhão e Andrea Cruz de Vasconcelos Maranhão. Foto: Divulgação

A Lei Complementar nº 195, de 8 de julho de 2022 [1], ficou conhecida como Lei Paulo Gustavo (LPG) em homenagem ao ator que foi uma das vítimas da pandemia de Covid-19 no Brasil. Sua gênese está na crise econômica vivida pelos brasileiros, em especial a classe artística. Neste cenário, a lei surgiu em caráter emergencial e transitório, no mesmo sentido da Lei Aldir Blanc, prevendo o repasse de verbas para os entes federativos no intuito de amenizar os efeitos causados pela pandemia no setor cultural.

A LPG foi resultante da iniciativa de um integrante do Senado Federal, em 2021 [2]. No entanto, para que passasse a viger, houve obstáculos. Mesmo com ampla aprovação no Congresso Nacional, o Projeto de Lei Complementar nº 73/2021 foi vetado pelo então presidente da República à época. Dessa forma, foi necessária uma mobilização nacional do setor cultural para dar continuidade ao processo. Ainda assim, o Governo Federal editou a Medida Provisória nº 1.135/2022 para adiar os repasses de recursos. Desta feita, o Supremo Tribunal Federal foi evocado a se manifestar sobre a questão e suspendeu a MP. É um exemplo que cabe a velha máxima de Ihering, de que sem luta não há direito [3].

Esse é o maior investimento no setor cultural da história do país. Os recursos têm como principais fontes o Fundo Setorial Audiovisual e o Fundo Nacional de Cultura. Com a mudança do Governo Federal e a recriação do Ministério da Cultura são retomados os diálogos com a sociedade civil e gestores/as sobre a implementação da lei. A participação social volta a ter destaque nas tomadas de decisões, integrando os processos políticos, o que fortalece e dá legitimidade à garantia de direitos.

A lei propõe, ainda, a desburocratização do acesso aos recursos e a respectiva prestação de contas. Por muitos anos, os projetos culturais eram fiscalizados da mesma forma que grandes obras, licitações e prestações de serviços para o Poder Público. A LPG inicia uma política de simplificação das prestações de contas para projetos culturais, uma vez que essa legislação prevê a possibilidade de prestar contas ao Estado por meio da comprovação do cumprimento do objeto do projeto cultural com visita in loco do agente público. Caso a gestão pública encontre alguma inconsistência, poderá solicitar apresentação de relatório de cumprimento do objeto e relatório financeiro.

O Decreto nº 11.453/2023 [4], que trata do Fomento à Cultura, e o Decreto nº 11.525/2023 [5], que regulamenta a LPG, estão na esteira do que preconiza o artigo 216-A [6], da Constituição Federal de 1988 - CF/88. São um conjunto de estruturas normativas que se comunicam, aproximando a relação entre Estado e sociedade civil, acenando para a implantação do Sistema Nacional de Cultura, com gestão descentralizada e participativa das ações.

Essas estruturas normativas que ora emergem para garantir os direitos culturais, em especial ampliando a participação e autonomia das populações minorizadas, produtoras de formas de saberes e fazeres, fazem parte de um fluxo de movimento pela democracia, com ênfase nos direitos humanos. A CF/88 foi concebida com ampla participação social, propostas populares foram enviadas e grupos de movimentos sociais e entidades se envolveram em discussões com os deputados do Congresso Nacional em Brasília, à época.

Em harmonia com esse histórico de luta pela democracia participativa, o artigo 17 da LPG preconiza que os entes federados deverão assegurar mecanismos de participação e protagonismo de mulheres, de negros, de indígenas, de povos tradicionais, de terreiro, quilombolas, de populações nômades, de pessoas do segmento LGBTQIAPN+, de pessoas com deficiência e de outras populações minorizadas. Da mesma forma, caminha o decreto que regulamenta a LPG, por meio de seus artigos 14 e 16, §1º, III, ao se referir respectivamente à acessibilidade e às ações afirmativas, propondo participação dos grupos minorizados socialmente.

A LPG fomenta a produção de outras formas de saberes que também são estruturas de poder, não só para dialogar para o respeito e tolerância à diversidade cultural, mas também para tencionar, para uma pedagogia da diferença [7] que efetiva os direitos culturais, previstos constitucionalmente no artigo 215 da CF/88, alicerçados sob o princípio da dignidade humana [8]. É a luta pelo direito de existir, por uma política cultural que amplie a participação popular das diferenças.

*José Olímpio Ferreira Neto, capoeirista, advogado, professor, mestre em Ensino e Formação Docente, membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Culturais da Universidade de Fortaleza (GEPDC/UNIFOR) e secretário Executivo do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult). Membro da Comissão de Direitos Culturais da OAB-CE

*Paulo Roberto Chagas Maranhão, advogado, especialista em Gestão Estratégica em Políticas Públicas, presidente da Comissão de Direitos Culturais da OAB-CE e sócio Fundador do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult)

*Andrea Cruz de Vasconcelos Maranhão, socióloga, pesquisadora, produtora e gestora cultural, especialista em Gestão Estratégica em Políticas Públicas e coordenadora do Escritório Estadual no Ministério da Cultura no Ceará

