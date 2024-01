Leia toda a decisão de Gilmar Mendes que devolveu comando da CBF a Ednaldo Rodrigues

Ednaldo Rodrigues volta ao comando da CBF por força de liminar do STF. Foto: Wilton Junior/ Estadão

Ao devolver a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a Ednaldo Rodrigues nesta quinta-feira, 4, o ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), justificou que a deposição do dirigente poderia acarretar na seleção brasileira fora dos Jogos Olímpicos de Paris.

A decisão é provisória e vale até o STF decidir sobre a validade do acordo fechado entre a CBF e o Ministério Público do Rio para reformar o estatuto da confederação. O pacto havia sido anulado pelo Tribunal de Justiça do Rio, o que gerou o afastamento de Ednaldo Rodrigues.

O presidente da CBF foi substituído por José Perdiz, que assumiu como “interventor” por determinação da Justiça do Rio. A Fifa, no entanto, não reconheceu o interino, o que poderia inviabilizar a inscrição da seleção nas olimpíadas.

Em sua decisão, Gilmar Mendes afirmou que o risco de prejuízo é “iminente”. “Há, portanto, evidente perigo de dano na espécie”, escreveu. O ministro argumentou ainda que a medida é reversível e negou que configure uma intervenção estatal indevida na CBF.

A decisão vai na mesma linha dos pareceres apresentados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e pela Advocacia-Geral da União (AGU).

Ednaldo Rodrigues ficará no comando da CBF pelo menos até que o Supremo Tribunal Federal decida se o Ministério Público tem legitimidade para atuar na seara desportiva.