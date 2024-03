Lessa diz em delação que foi contratado por Bernardo Bello para matar ex-presidente do Salgueiro

Segundo Lessa, o convite para realizar o crime foi feito pelo sargento reformado da PM Edmilson da Silva de Oliveira, mais conhecido como Macalé, que foi assassinado em novembro de 2021. O assassino disse que inicialmente respondeu que a recompensa para assassinar Marielle era mais rentável, no que Macalé rebateu que não “tinha como negar um pedido” do bicheiro Bernardo Bello, que pagaria R$ 50 mil mensais para ele. Bello, que tem cinco mandatos de prisão abertos contra ele e está foragido, é tido como um dos atuais chefes do jogo do bicho do Rio de Janeiro.

Ao final, Ronnie Lessa diz ter se encontrado com o bicheiro. Ficou decidido que o pagamento pelo assassinato da presidente do Salgueiro seria dividido entre o assassino, Macalé e Maxwell Simões, o Suel, que seria responsável por dirigir o carro utilizado na execução.

A revelação foi feita no relatório da PF divulgada neste domingo, 24, após a prisão do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) Domingos Brazão e do deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ), acusados de serem os mandantes da execução de Marielle, em março de 2018. O ex-chefe da Polícia Civil do Estado Rivaldo Barbosa também foi preso, sendo suspeito de obstruir as investigações e ajudar no planejamento do crime.

De acordo com a delação, o motivo para executar Celi gira em torno de conflitos pela sucessão da presidência da escola de samba. A ex-presidente foi eleita em 2018, recebendo protestos do candidato André Vaz que, segundo a PF, representava os interesses de Bernardo Bello.