Lewandowski atende PGR e arquiva pedido para investigar Bolsonaro por atos no 7 de Setembro

"A mera participação do Chefe do Poder Executivo federal, assim como de outras autoridades públicas, em evento comemorativo nacional não lhe imbrica, por si só, em qualquer conduta criminosa. Ao contrário, nesse caso especificamente, já é esperado que o Presidente da República participe de importantes datas comemorativas do país, tal como a sob exame", escreveu na manifestação enviada ao STF no mês passado.