Lewandowski já é alvo de pauta de reivindicações e ‘expectativas’ de policiais federais; veja quais

O ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski, escolhido como próximo ministro da Justiça e Segurança Pública. Foto: REUTERS/Adriano Machado

Mal assumiu o comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o ministro Ricardo Lewandowski já é alvo das primeiras reivindicações e ‘expectativas’ de policiais federais. Nesta quinta, 11, uma das entidades que representa a categoria, o Sindicato dos Policiais Federais no Estado de São Paulo, sugeriu ao novo ministro ‘o enfrentamento de assédios e discriminações dentro da PF, bem como a correção de injustiças, distorções e desigualdades históricas que afetam os policiais federais’.

A Polícia Federal é atrelada à estrutura do Ministério da Justiça.

O sindicato não especifica casos de ‘assédios e discriminações’ no interior da PF.

Os federais insistem em um ponto que buscam há muito tempo. “Reforçamos a necessidade da aprovação de uma real reestruturação da PF, com valorização de todos os cargos da carreira policial e servidores do Plano Especial de Cargos, dentro de critérios mais igualitários e justos, sem discriminação, por um órgão mais moderno, mais eficiente e democrático.”

O sindicato divulgou nota pública logo após o presidente Lula anunciar sua escolha na sucessão de Flávio Dino no Ministério da Justiça - Ricardo Lewandowski que, em abril do ano passado, ao completar 75 anos de idade, trocou o Supremo Tribunal Federal pela aposentadoria.

O texto dos policiais federais parabeniza Lewandowski, inicialmente, mas já avança na pauta de interesse da classe. “A perspectiva da entidade é de que o novo ministro valorize a instituição da Polícia Federal, por meio da modernização do órgão, com melhor aparelhamento no combate ao crime e investimento em recursos humanos. Também na promoção de políticas públicas que assegurem a redução da criminalidade e impunidade, temas de grande preocupação da população brasileira.”

A nota é subscrita por Susanna do Val Moore, presidente do sindicato dos federais. “Esperamos que o ministro, com sua experiência no Supremo Tribunal Federal, atue com justiça e apoio à instituição, em especial no fortalecimento das atividades de combate ao crime organizado, proteção das fronteiras, combate ao tráfico de drogas, prevenção e repressão ao terrorismo.”

Susanna disse que a nota reflete ‘expectativas’ dos policiais federais com relação ao novo ministro. “Expectativas do que a gente espera do ministro. Uma expectativa muito grande é a nossa reestruturação, o ministro olhar para dentro da PF e melhorar o nosso ambiente interno.”

O Sindicato dos Policiais Federais no Estado de São Paulo se diz ‘à disposição’ do ministro ‘para colaborar com as políticas públicas de segurança e justiça e espera que ele traga tranquilidade para a população do efetivo trabalho da Polícia Federal’.