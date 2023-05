Lewandowski vai chefiar Conselho Jurídico da CNI para sugerir 'ações de interesse da indústria nos tribunais superiores'

Fotos: Nelson Jr./SCO/STF

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski vai presidir o Conselho de Assuntos Jurídicos da Confederação Nacional da Indústria. O Conselho vai assessorar a entidade em 'questões de interesse do setor industrial' e será instalado no próximo dia 30. A primeira reunião do grupo está marcada para junho - serão quatro encontros anuais.

De acordo com a CNI, o Conselho presidido por Lewandowski vai elaborar estudos sobre 'tendências dos tribunais superiores' e dar pareceres e opiniões sobre temas jurídicos, legislativos e normativos.

Além disso, vai propor medidas para aprimorar a interlocução do CNI com o Judiciário, 'sugerir ações de interesse da indústria nos tribunais superiores' e 'contribuir com subsídios para o aumento da segurança jurídica'.

A equipe será integrada por até doze juristas. Também foram convidados a compor o Conselho os advogados Fredie Diddier, Floriano de Azevedo Marques, Heleno Torres, Helio Rocha, Marcus Vinicius Furtado Coêlho, Carolina Tupinambá, Grace Mendonça, Pierpaolo Bottini e Sérgio Campinho. O diretor jurídico da CNI Cassio Borges será o secretário-executivo do grupo.

Lewandowski foi convidado a presidir o Conselho pelo presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. O conselho vai ter caráter consultivo e está sob o guarda chuva da Confederação Nacional da Indústria ao lado de outros dez núcleos que avaliam a conduta da entidade em diferentes temas - infraestrutura, relações do trabalho, meio ambiente e sustentabilidade.