Lição aprendida com caso Americanas: imaturidade das cadeias de governança também pode ser medida pela transcendência do compliance

Eduardo de Avelar Lamy. Foto: Divulgação

No dia 11 de janeiro de 2023, a varejista Americanas S.A. divulgou em comunicado ao mercado que identificou inconsistências em seus balanços financeiros na monta de R$ 20 bilhões. Além da renúncia do CEO e dos impactos em larga escala, fica a lição de que a imaturidade da cadeia de governança da organização, em verdade, era perceptível.

Somente em 2021, a Americanas S.A. divulgou ter iniciado implantação de medidas de aprimoramento aos seus padrões de integridade e governança corporativa. Ocorre que a gestão de riscos que se estava aperfeiçoando não se deu forma preventiva e adoção das medidas foi essencialmente formal.

Nos meios eletrônicos da empresa, podiam ser encontradas políticas de gerenciamento de riscos, de compliance, de combate à corrupção, de prevenção à lavagem de dinheiro, bem como os regimentos internos dos órgãos de direção e, em especial, do Comitê de Auditoria Estatutário.

Entretanto, os padrões de maturidade em governança da organização estavam aquém daqueles preconizados pelos padrões internacionais exigidos para o tema, inclusive no tocante aos pilares clássicos de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, bem como no que tange à sua maturidade de compliance. Dentre os indícios mais evidentes, destacam-se:

A título de transparência, não havia relatos periódicos (no mínimo trimestrais) da companhia que não fossem relacionados essencialmente a temas financeiros; A título de equidade, a maioria dos membros do Conselho de Administração não era independente; A título de prestação de contas, não havia trabalhos específicos que atestassem a qualidade das informações obtidas das controladas; A título de responsabilidade corporativa, ao que tudo indica, a remuneração do Conselho de Administração era preponderantemente baseada em resultados de curto prazo e não em gestão de riscos, objetivos estratégicos e sustentabilidade da organização; Por outro lado, no que diz respeito à maturidade de compliance, não havia demonstrações públicas de que a cultura de conformidade efetivamente sensibilizasse a estrutura de governança ou realizasse análise e gestão de riscos em tempo real e com caráter preventivo. O compliance não estava no seu nível estratégico. Não transcendia os diversos setores da operação.

Mesmo auditada desde 2019 por uma das quatro maiores e mais respeitadas empresas de auditoria e consultoria do globo, seus esforços de conformidade demonstraram não transcender a formalidade. A gestão de riscos da organização era essencialmente retrospectiva (auditoria) e pouco preventiva (compliance).

Ao que tudo indica, não havia maturidade suficiente em governança nem havia compliance substancial, material e, portanto, efetivo.

A imaturidade da cadeia de governança construída se tornou, enfim, evidente. Assim também aconteceu na Samarco e na Vale do Rio Doce, após o desastre em Mariana; também na Siemens após o escândalo que ficou mundialmente conhecido, os indícios de imaturidade em governança apareceram.

Em momentos como esse, desde que haja efetiva oportunidade de recuperação, o esforço de "reculturalização" da empresa voltada à governança corporativa, mediante gestão preventiva dos riscos - com seus pilares de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa - surge como importantíssima ferramenta de apoio.

O que se percebe, hoje, é que o caso das Americanas está a transformar e a aproximar a relação entre o mercado - especialmente o mercado financeiro - e os profissionais de conformidade e governança.

Está, também, a aproximar o mercado dos critérios de maturidade em governança, especialmente os KPIs e os indicadores de maturidade em governança vinculados aos programas de compliance. Percebeu-se que a atenção e o respeito a esses indicadores e critérios objetivos de medição podem evitar significativas perdas por parte dos investidores.

Constatou-se, assim - dentre tantos outros aspectos sob os quais o episódio merece ser analisado - a importância de o compliance não estar na operação; não estar submetido ao CFO ou à Diretoria Jurídica, por exemplo, mas sim inserido no âmbito estratégico da governança, reportando diretamente a Conselhos de Administração majoritariamente formados por membros independentes.

As lições aprendidas estão a ilustrar didaticamente a importância da busca por maturidade às cadeias de governança por meio da transcendência do compliance, exatamente promovendo a participação deste setor, estratégico que é, junto às mais variadas reuniões e discussões estratégicas da organização, a fim de proporcionar gestão de riscos em tempo real; gestão de riscos preventiva.

O mercado, cada vez mais rapidamente, passa a dar valor adequado e diferenciado às organizações cujos esforços de conformidade demonstram e exibem indicadores concretos de que a cultura de conformidade da organização é preventiva e inserida na estratégia de governança, não estando encoberta pela atuação do "C" level nem por outros atores cujas funções estejam dentro da operação e não no seu nível estratégico.

*Eduardo de Avelar Lamy, advogado. Consultor em Compliance. Presidente da Associação Brasileira de Integridade e Conformidade