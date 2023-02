Lideranças no Xingu convocam 'população do bem' para 'tirar esse negócio de fiscalização ilegal'

Operação Curupira, do governo do Pará, instalou base permanente para combater desmatamento. Foto: Marcelo Seabra / Ag. Pará

Em meio a uma operação de combate ao desmatamento em São Félix do Xingu, no Pará, áudios atribuídos a lideranças locais convocam o que chamam de 'população de bem' para uma reunião em favor daqueles que são afetados com 'esse negócio de fiscalização, do Ibama, esse pessoal que tão tocando o terror nas regiões'. "Não é reunião política, é reunião para tirar essa fiscalização da área, que está prejudicando a população de bem", diz uma das gravações, obtidas pela reportagem.

Como chamariz para o evento, as gravações citam a participação do senador Zequinha Marinho (PL-PA), do deputado Federal Caveira (PL-PA) e do deputado estadual Toni Cunha. Um dos áudios em que a 'audiência pública' é anunciada alega que o 'pessoal da fiscalização' está 'tocando o terror' nas regiões. "Aí o senador Zequinha Marinho está vindo fazer essa audiência pública, não concorda com isso. Não é justo, é inconstitucional o que eles estão fazendo", diz a gravação.

"Toda a população de bem que defender a classe, que defender a população, tem que estar presente na reunião. É contra esses atos terroristas isso é um verdadeiro terror que estão causando com a nossa população", diz outro áudio compartilhado como convocação para a reunião.

O contexto da mobilização é a Operação Curupira, anunciada pelo governo do Pará no último dia 15. A ofensiva tem base permanente - uma unidade que foi instalada entre os municípios de São Félix e Altamira, na Área de Preservação Ambiental Triunfo do Xingu. Até sexta-feira, os agentes haviam apreendido de 35 gados e um trator escavador.

Segundo o governo do Pará, a ofensiva visa combater desmatamento ilegal, exploração ilegal de recursos naturais, degradação ambiental e incêndios florestais. A ação ainda tem previsão de ser estendida para os municípios de Uruará e Novo Progresso, com a implantação de mais duas novas bases fixas.

As fiscalizações são executadas por agentes das polícias Militar, Civil e Científica, do Corpo de Bombeiros Militar, além de servidores das secretarias de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, da Fazenda e da Agência de Defesa Agropecuária do Pará.

Ao Estadão, o senador Zequinha Marinho afirmou que participará da 'reunião' como convidado da Associação Xinguri. O parlamentar diz defender a legalidade do setor produtivo e ter recebido acusação de que a operação 'estaria atuando apenas em cima de pequenos produtores' (leia mais abaixo).

Na mesma linha, o deputado Toni Cunha diz que o objetivo da reunião 'é ouvir a população, produtores rurais e todos que labutam no setor produtivo sobre possíveis investidas ilegais, desproporcionais e/ou abusivas de órgãos do Estado do Pará e da União na região'.

Uma outra gravação tenta apelar reverter a mobilização de cidadãos em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro em quórum para a reunião prevista para sexta-feira, 24. Durante o governo do ex-chefe do Executivo, houve a paralisação de fiscalizações e multas aplicadas contra os crimes nas florestas.

"Então pessoal, muita gente saiu daqui e foi para Brasília protestar em favor de Bolsonaro. Agora é uma causa própria. Agora é para protestar em prol da causa de vocês mesmo, de toda população que está sendo prejudicada por causa dessa fiscalização ilegal. Quanto mais pessoa estiver presente vai ser muito importante para ver se acabar com esse negócio".

Circula ainda um vídeo atribuído aos organizadores do evento previsto para essa sexta, 24, no qual o locutor diz que a 'audiência pública' agora é chamada de 'grande reunião'. Segundo a gravação, anunciada às 10h30 desta terça-feira, 21, a mudança se deu em razão de 'formalidade.

No vídeo, convida-se para o encontro a 'população, o agro - grande, médio, pequeno - e autoridades'. "O intuito dessa grande reunião é tentar sanar o problema que está acontecendo no município. Todos nós estamos comovidos com essa ação. E a gente se preocupou para trazer nossas autoridades que nos representam para que eles tragam uma solução, deem o caminho de uma legalização. A gente sabe que são muitas pessoas que estão sendo prejudicadas nesse primeiro momento", diz.

COM A PALAVRA, O SENADOR ZEQUINHA MARINHO

Defendemos a legalidade do setor produtivo. Acredito que ninguém seja contra o trabalho daqueles que atuam nos limites da lei, sem excessos, em favor da sustentabilidade, do nosso meio ambiente. Queremos muito que a Operação Curupira alcance seu verdadeiro objetivo, punindo aqueles que são responsáveis pelo avanço do desmatamento na região.

A acusação que nos chega é que, por enquanto, a operação estaria atuando apenas em cima de pessoas humildes, de pequenos produtores. Se permanecer assim, a operação não passará de uma cortina de fumaça, sem muito efeito para combater o desmatamento na região, que é cometido pelos velhos conhecidos de toda a população, inclusive pelas autoridades, como já foi noticiado no passado.

Sobre a reunião, participaremos como convidados da Associação Xinguri para entender a situação ali posta e verificar como podemos ajudar no processo de construção de proposta da população junto ao Estado e pactuar, daqui para frente, um novo modus operandi que assegure que as boas práticas ambientais retornem, a exemplo da época do Programa Municipios Verdes, de governos passados.

COM A PALAVRA, O DEPUTADO TONI CUNHA

Desconheço os áudios a que se refere. Contudo, de fato, juntamente com o senador Zequinha Marinho e com o deputado federal Delegado Caveira, estarei em audiência pública na cidade de São Félix do Xingu.

O objetivo da audiência é ouvir a população, produtores rurais e todos que labutam no setor produtivo sobre possíveis investidas ilegais, desproporcionais e/ou abusivas de órgãos do Estado do Pará e da União na região.

Não vamos fugir da nossa responsabilidade de defender quem produz, acaso estejam sendo violados em seus direitos. Não se trata de impedir ou condenar ações legítimas do poder público, mas de evitar que o abuso possa, acaso constatado, continuar ocorrendo.

Ademais, as pessoas que trabalham na região, ainda que tenham que, acaso seja a questão, se adequar às regras jurídicas postas não podem ser tratados como bandidos, como pessoas de alta periculosidade, sem distinção. A grande maioria é de gente que busca o sustento de sua família. O poder público, seja a União ou o Estado do Pará, possui a função de pacificar, de criar soluções e não apenas atuar de modo dissimulado, do dia para a noite, para talvez satisfazer interesses políticos escusos e inconfessáveis. Não aceitaremos possíveis abusos, perseguições e, principalmente, que o poder público não encontre soluções, sendo o caso, alternativas para a vida dessas pessoas.

COM A PALAVRA, O DEPUTADO CAVEIRA

A reportagem entrou em contato, por e-mail, com o gabinete do parlamentar. O espaço está aberto para manifestações.