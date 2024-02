Na China, desde 2017 há o conceito de Cortes Inteligentes (Smart Courts), que consiste no uso de automatização em processos e procedimentos judiciais. O país tem como máxima “striving to make the people feel fairness and justice in every judicial case”, que diz respeito ao esforço para levar imparcialidade e justiça a todos os atos judiciais. O movimento levou a China a ser um dos primeiros países a automatizar atos do judiciário, chegando em 2023 a utilizar a IA para auxiliar na criação de decisões, bem como realizar a oitiva de testemunhas por meio de reconhecimento de voz e verificar bancos de dados em tempo real. Toda essa tecnologia também ajuda no cálculo da dosimetria da pena em ações criminais, apesar de gerar controvérsias entre juristas do país.

Voltando ao Brasil, a automatização de atos do judiciário permite também a otimização do tempo de um juiz ou servidor. Recentemente, uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas divulgou que, sem a “ajuda” de Inteligência Artificial, um servidor leva 44 minutos para analisar se um recurso extraordinário se encaixa ou não em algum tema de repercussão geral, tempo que cai para 5 segundos com a intervenção da tecnologia. Até o final do ano passado, 53 tribunais utilizavam IA para diferentes funcionalidades, o que levou, em novembro, o CNJ a instituir um grupo de trabalho para avaliar a aplicação desses softwares no Judiciário e seus impactos.

É importante ressaltar que a implementação de automatização em decisões judiciais cria desafios éticos que implicam em riscos à imparcialidade algorítmica, opacidade e transparência, responsabilidade (accountability), validade jurídica e proteção de dados, princípios previstos e garantidos pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Dessa forma, é imprescindível a participação humana na revisão de decisões criadas por sistemas de IA Generativa, uma vez que estes ainda são passíveis de erro, colocando os direitos dos titulares em risco, sendo necessário achar o equilíbrio entre o uso da tecnologia e o fator humano.