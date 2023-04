Lisarb: a consolidação do Estado narco-corrupto

Aluisio Antonio Maciel Neto. FOTO: ARQUIVO PESSOAL

No final do Século XX, Lisarb era uma democracia republicana do hemisfério sul. Não era o melhor exemplo de país desenvolvido, de democracia pujante e de verdadeira república. No entanto, guiava-se essencialmente pela Lei, como instrumento a permitir a convivência social. Houve até quem dissera naquelas terras que se estaria diante do contrato social cidadão!

Aliás, em Lisarb, havia certa delimitação dos Poderes estabelecidos, com o comedimento entre seus protagonistas políticos e judiciais. E ainda que o Judiciário não fosse perfeito, seus integrantes tinham a devida compreensão de suas responsabilidades: cumprir a Lei e aplicá-la, pois suas criações não estavam dentre seus deveres constitucionais.

Dentre os compromissos do pacto social de Lisarb, destacava-se o respeito à coisa pública e o combate aos crimes mais graves (tortura, terrorismo, tráfico de drogas e uma categoria específica denominada "hediondos"). Enorme era a preocupação com o combate a esses delitos que, na conformação daquele contrato social, os "legisladores legítimos" firmaram ser direito fundamental do cidadão a não convivência com aquelas malezas criminosas.

E foi com esse cenário que Lisarb adentrou os primeiros anos do Século XXI, com a certeza moral e ideológica de que o combate à criminalidade e à malversação da coisa pública deveriam ser objetivos primordiais a serem cumpridos pelo Estado.

Porém, aos poucos, aquele cenário se transformou. Com a ascensão de nova política ideológica ao poder, o enredo, personagens e palco se modificaram.

A composição da cúpula dos Poderes seguiu muito mais a lógica política do que jurídica. A compreensão de que a Lei deveria ser o instrumento de regulação social se relativizou e deu espaço ao surgimento dos "legisladores de capa", ativistas que passaram a se guiar mais pelas convicções individuais, por suas idiossincrasias mundanas, do que pelo definido legalmente como certo e errado, justo ou injusto, lícito ou ilícito. Perdeu-se os parâmetros prévios, universais e gerais de condutas a serem seguidas e se trilhou o caminho imprevisível e particular dos "discípulos de Abdera", norteados pela máxima de que "o homem seria a medida de todas as coisas".

Em meio a balbúrdia e confusão jurídica instalada em Lisarb, dois grandes cânceres sociais passaram a se disseminar no Estado de Direito: o narcotráfico e a corrupção.

Incapazes de compreender o fenômeno do narco-câncer, que se alastrava no atacado e no varejo comandado por organizações criminosas, dada a miopia idealista que acometia os "legisladores de capa", diversas interpretações equivocadas foram produzidas a contribuir com a sua metástase. Os anticorpos policiais foram retirados do combate ao narco-câncer. Pouco importava o fato do tráfico de drogas ser "crime permanente", a permitir o flagrante delito a qualquer momento, como definia a Lei. Não! A partir de então, somente poderia haver o flagrante delito se houvesse autorização do próprio traficante a permitir que fosse "flagrado". Também não poderiam ser abordados com drogas ainda que estivessem em fuga. Notícia anônima, de cidadãos que conheciam os riscos de darem seus rostos às denúncias do tráfico, também não poderia justificar o flagrante. Nem mesmo o uso de cães treinados para agir com seus faros instintivos justificaria o flagrante. Isso sem dizer na criação de "fortalezas do tráfico", com o impedimento de incursões policiais naquelas imediações ou no entendimento de que as armas seriam indiferentes penais no contexto de narcotráfico.

Tamanhas foram as correntes a imobilizar a atuação do Estado no combate ao tráfico que o narco-câncer se alastrou nas esquinas e nos aeroportos, inclusive com assassinatos impiedosos de quem a ele não se aliava. Julgamentos sumários, execuções e "salves" gerais se espraiaram como regras a serem cumpridas por todos, tudo de acordo com o que determinava o "código de conduta" da criminalidade. Houve até a devolução de vultosas quantias e de aeronaves milionárias aos faccionados em razão de serem "indevidamente" molestados em seus comércios ilícitos pelo Estado.

Tudo porque a miopia dos "legisladores de capa", que muito conheciam de regras etéreas, mas muito pouco dos conceitos de realidade, não compreendiam uma singela lição de economia, usual pela criminalidade organizada, e que faz girar tanto a roda do lícito quanto do ilícito: quanto maior o lucro, maior o poder, maior a capacidade de intimidação e maior a imposição da força pela força. Assim, as facções atuavam diariamente no atacado (portos e aeroportos) e no varejo (nas "lojinhas" das esquinas) a ampliar seus lucros e seu aparato criminoso. Era, enfim, o Estado Paralelo a se impor, no domínio rua a rua, ao Estado de Direito legitimamente pactuado.

Nas outras esquinas da praça dos poderes, outro câncer também se alastrou: a corrupção.

É fato que esse câncer sempre conviveu com o Estado de Direito, que, em doses homeopáticas, buscava neutralizá-lo. Porém, quando Lisarb se deparou com o maior esquema de corrupção da história da humanidade e ousou combatê-lo as consequências foram drásticas.

Se em primeiro momento se comemorou uma "pírrica vitória", o cenário se inverteu nos anos que se seguiram conforme as conveniências políticas da ocasião. Embevecidas pelo populismo que se alternava no poder, por seus políticos de estimação, a sociedade hipnotizada não observou as mudanças legislativas que enfraqueceram o combate ao crime e a defesa da coisa pública.

Nos tribunais, as interpretações se modificaram "da noite para o dia", decisões foram revistas, e sob lágrimas "crocodilianas", o que era redondo se fez quadrado, o claro se fez escuro, o certo se transformou em errado, e os corruptos se vestiram de túnicas angelicais, a usurpar o discurso de "defensores da democracia". Enquanto isso, no vale das sombras, os "guerreiros de termópilas" foram perseguidos, sufocados e "mortos" pelas flechas certeiras da impunidade, lançadas lá do alto, dos degraus inacessíveis aos mirmidões da Justiça.

Assim, a gestão da coisa pública passou a se guiar quase que exclusivamente pela máxima "gersiniana" - da exaltação da vantagem pessoal em tudo - abandonando as questões éticas, morais ou legais em meros artefatos de museus socráticos.

Do lado da sociedade, o medo se alastrou. Não apenas o medo puro e simples proveniente do crime e da corrupção. Mas também o medo da palavra, de se questionar esse "estado de coisas inconstitucionais" nos ecos das praças públicas.

O "governo da ocasião", ressuscitado pela "caneta" do umbral da corrupção, passou a se colocar como o definidor da verdade e da mentira, a reescrever a história conforme suas conveniências político-ideológicas e a demonizar seus adversários.

O barulho ensurdecedor dos gritos seletivos dos "garantistas de ocasião", da academia e da lida forense, que berravam a favor de narcotraficantes e corruptos de outrora, silenciou-se convenientemente diante da "indevida trindade" instalada em um dos poderes constituídos, a legitimar a confusão dos papéis de investigadores, acusadores e julgadores de concidadãos, mesmo com os alertas receosos da comunidade internacional.

E assim se seguiu em Lisarb, onde tudo passou a ser ao contrário do que deveria ser, no caminho nefasto de consolidação do Estado Narco-Corrupto, a devastar a dignidade e o respeito dos seus cidadãos, que persistiam em acreditar no milagre de algum "Messias" ou "Sassa Mutema", sem perceberem que suas almas eram vendidas no tráfico das esperanças corrompidas.

*Aluisio Antonio Maciel Neto, promotor de Justiça do MPSP e mestre em Direito.