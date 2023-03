Lista judicial de credores do Cruzeiro indica quase R$ 500 milhões em dívidas; veja os 711 da fila

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Os administradores responsáveis pela recuperação judicial do Cruzeiro Esporte Clube apresentaram a listagem geral de credores para a Justiça de Belo Horizonte nesta segunda-feira, 27. O documento é uma estimativa mais precisa das dívidas e aponta um déficit de R$ 497.870.091,77 - quase meio bilhão de reais - distribuídos entre 711 credores.

Documento Veja o cálculo geral das dívidas do Cruzeiro

A maioria deles - 505 - tem créditos trabalhistas com o clube. Juntos, eles reivindicam R$ 216.283.243,87. Nesse segmento, a maior dívida do Cruzeiro é com o seu antigo centroavante Frederico Chaves Guedes, o Fred, que se aposentou em julho do ano passado pelo Fluminense. O cálculo do administrador judicial aponta que ele tem R$ 30.588.511,12 a receber.

O valor da ação de recuperação judicial do clube é semelhante ao das dívidas gerais e chega a meio bilhão de reais ( Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)

No caso de Fred, há outro porém: o Cruzeiro deveria pagar uma multa de R$ 10 milhões pela sua saída do Atlético em 2018. Atualizado, esse valor hoje é de R$ 23 milhões, excluído do cálculo pelo administrador judicial.

Documento Veja a lista dos 711 credores

Além dele, há outros craques a quem o clube deve alguns milhões: Fabio Deivson Lopes Maciel, atual goleiro do Fluminense (R$ 20.706.715,00); Anderson Vital da Silva, 'Dedé' (R$ 18.853.450,00) e José Rodolfo Pires Ribeiro, o Dodô, hoje do Atlético Mineiro (R$ 18.214.678,16).

A dívida do clube com Fred ultrapassa os R$ 30 milhões (Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)O maior credor do Cruzeiro é o Banco BMG. Entre créditos com e sem garantia, o clube deve R$ 80.510.023,05 à instituição financeira.

De acordo com a Lei de Falências, depois que é apresentada essa listagem geral os credores ainda podem discutir no processo o valor e a origem do que têm a receber, discordando dos cálculos do administrador. Novos credores do Clube ainda podem pedir a habilitação dos seus créditos no processo.

Fabio hoje é goleiro do Fluminense ( Foto: Vinnicius Silva/Cruzeiro)

Só depois que todas as impugnações forem avaliadas pela Justiça é que haverá a formação do Quadro Geral de Credores. Ele contém uma relação, homologada pelo juiz do caso, de todos os credores do Clube aptos para receber seus créditos durante o processo de recuperação judicial.

Em dezembro de 2021, o estatuto social do Cruzeiro foi alterado, permitindo a venda de até 90% das suas ações - que foram compradas pela empresa de Ronaldo Fenômeno. A SAF (Sociedade Anônima do Futebol) é a responsável pela gerência da maioria das atividades do clube.

A recuperação judicial tramita na 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte, sob os cuidados da juíza Claudia Helena Batista. O ofício de administrador judicial fica a cargo de duas empresas - Credibilitá Administrações Judiciais, do Paraná, e ACCC Administração Judicial, de Minas.

COM A PALAVRA, O CRUZEIRO ESPORTE CLUBE

A reportagem questionou o Cruzeiro sobre a possibilidade de impugnação aos cálculos apresentados na lista de credores. Contudo, até a publicação da matéria, não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação. (isabella.panho@estadao.com)