Lobista que entregou Eduardo Cunha também vai a Toffoli para tentar anular condenações na Lava Jato

Henriques busca a extensão da decisão que beneficiou o empresário Raul Schmidt Felippe Júnior. A defesa argumenta que os dois são réus nas mesmas ações e que, por isso, seria “incongruente” anular os processos apenas em relação a um deles.

“Estes figuraram como codenunciados num mesmo núcleo de ações penais, as quais tramitaram no mesmo juízo (13ª VF/Curitiba) e se sustentaram nas mesmas provas e informações produzidas pelas mesmas autoridades, nos mesmos cadernos de investigação preliminar (IP e PIC) e mesmos autos de cooperação jurídica internacional”, diz um trecho do pedido apresentado pelo advogado Marcelo Lebre.

Até o momento, o lobista foi condenado em duas ações, que ainda não transitaram em julgado, ou seja, há recursos pendentes. As penas somam 13 anos e oito meses de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro. Ele foi absolvido em um dos processos. Os demais aguardam julgamento.