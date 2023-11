Celebrou-se em janeiro último, ausente qualquer comemoração ou mera lembrança, o centenário da morte de um grande brasileiro. Luís Pereira Barreto foi um pouco de tudo. Um visionário. Médico, cirurgião, filósofo, político, cientista, agricultor, jornalista, sanitarista. Incentivador de promissores empreendimentos. Presidiu a Assembleia Constituinte de São Paulo e foi deputado à Assembleia Constituinte da República.

Nasceu em Resende, em 1840, de família abastada. Em vida, foi aclamado como um dos gigantes da América Latina. Sua postura destemida conquistou malquerenças. O frade beneditino Sentroul o insultou quando escreveu um artigo sobre a Bélgica, então pisada pela bota alemã. Aureliano Leite foi comentar com o ofendido: “Sentroul belga, atacar Barreto que compôs um hino à sabedoria da Bélgica! Barreto responde: “Coisas de frade! O maior inimigo da ciência...digam embora o contrário!”.

Anticlerical, continuou sua crítica: “Seguem a trilha do jesuíta. O frade, tanto como o jesuíta, é um mal social. Só nós não nos convencemos disso”. E acrescentou que, desde 1534, quando Ignácio de Loyola criou a Companhia de Jesus em Paris, seus integrantes haviam sido expulsos de muitos países: França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Itália, Boêmia, Espanha, Portugal, Japão, Polônia e Malta.

Essa conversa fez lembrar Rui Barbosa, que os coetâneos acusavam de fácil mudança de ideias. Tanto que Medeiros e Albuquerque chamou-lhe “catavento”, tantas as suas reviravoltas na política, na religião e no direito.

Sobre os jesuítas, Rui falou coisas horríveis, no texto “Papa e o Concílio”. No Paraguai, atribuiu a situação calamitosa à ação jesuíta: “Toda a gente sabe o que fomos ali encontrar, quando da guerra: uma nação de criaturas aviltadas até abaixo do cativeiro, sem lei, sem direitos, sem tribunais, sem governo, sem moralidade social nem doméstica, sem família, sem instrução, sem indústria, sem comércio, uma tribo de fanáticos, pobre até à penúria, selvagem até à ferocidade”.

Já em 1902, ao paraninfar bacharelandos de um colégio de jesuítas em Nova Friburgo, pintou um panegírico dos discípulos de Santo Ignácio.

Em contraposição, Luís Pereira Barreto, quando se convencia de algo, não fugia à responsabilidade de sustentá-la sempre. Seu destemor em defender aquilo em que acreditava rendeu-lhe críticas. Uma crítica injusta foi a de que atribuíra a transmissão da febre amarela à água. Nisso, foi incompreendido. O que ele afirmou foi que estava na água o transmissor. O estegómia, mosquito da febre amarela, vive e se prolifera na água.

Só que Luís Pereira Barreto não fugia à boa briga. Polemista terrível, esgrimiu-se com o ex-padre Severiano de Rezende, com cientistas estrangeiros, com Dom Miguel Kruse e até com José Bonifácio, o moço.

Deve-se-lhe uma contribuição importante para o cultivo da uva em São Paulo. Foi uma razão patriótica a que o motivou. Quando o Brasil precisou de braços trabalhadores para substituir o elemento servil, a Argentina fez questão de nos desacreditar. Espalhou que nosso clima era hostil ao branco. O maior argumento era de que ao branco só era possível viver em terras nas quais a uva frutificasse. Luís Pereira Barreto pôs-se a campo. Pôs-se a divulgar que eram falaciosas as falas buenairenses de que nossa terra era propagadora das mais horripilantes e dizimadoras enfermidades. Mentira que nossa situação geográfica e os nossos produtos denominados coloniais só se produziam em zonas mortíferas.

Como era endinheirado, dilapidou sua fortuna e atirou-se à arrojada e temerosa tarefa que se poderia então imaginar: provar que, ao lado do café, do cacau, da borracha, da cana e do algodão, poderíamos cultivar a vinha. A simbólica planta dos climas doces à vida do homem branco.

Isso jaz esquecido na vida desse grande fluminense que se tornou paulista por adoção. Defendeu a pecuária nacional, deblaterou contra o que chamava de “monstro indiano”, o zebu. “Seu patriotismo esclarecido”, narra Augusto César Miranda de Azevedo, levou-o à propaganda da terra roxa paulista. Tão convincentes e persuasivos os seus artigos em “O Estado de São Paulo”, que provocaram verdadeiro êxodo de mineiros e fluminenses para os sertões do oeste de São Paulo.

Era pensador e filósofo. Escreveu em 1875, “As três filosofias”, obra inacabada, mas com filiação em Auguste Comte, a cujo sistema foi um dos primeiros brasileiros a aderir. Merece residir na memória bandeirante.

*José Renato Nalini é reitor da Uniregistral, docente da pós-graduação da Uninove e secretário-geral da Academia Paulista de Letras