Luz vermelha para o HIV

Lena Peres. FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Desigualdade, preconceito e racismo estrutural. São alguns dos principais obstáculos para erradicar a aids até 2030, de acordo com o Relatório Global para a AIDS 2022. São ameaças palpáveis, que exigem a necessidade de ações urgentes desde já, sob pena de fracasso em atingir a meta.

Segundo projeção do UNAIDS, haverá 1,2 milhão de novas infecções por HIV em todo o mundo em 2025, número mais de três vezes acima da meta original para aquele ano, que era de 370 mil. No Brasil, dados do Ministério da Saúde indicam que 27% das pessoas vivendo com HIV ainda não recebem o tratamento antirretroviral que pode salvar suas vidas.

Há tempos, ficou comprovado que o principal caminho de prevenção da doença é o uso de "barreiras", como o uso de preservativos e PReP -Profilaxia Pré-Exposição ao HIV, que significa tomar medicamento anti-HIV de forma programada, com o objetivo de evitar infecção caso ocorra exposição. Também está disponível PEP - profilaxia pós-exposição. Os medicamentos, aliás, são disponibilizados no SUS.

A quebra de patentes de medicamentos para o vírus, no fim dos anos 1990, transformou o Brasil no país com o maior e melhor programa de prevenção e tratamento de HIV do mundo. Em 1996, por exemplo, inicia-se no país o tratamento haart HIV, com medicamentos que levam à melhora da função imunológica, suprimindo a replicação viral e diminuindo os óbitos decorrentes da síndrome da imunodeficiência adquirida. Porém, a desigualdade de acesso à informação e cuidados de saúde contribuem para o aumento no número de casos.

Além disso, algumas pessoas vivendo com HIV deixam de buscar o devido tratamento por preconceito e estigma. Caminho também inadiável é incentivar o acompanhamento nos serviços de saúde de pessoas HIV positivas ou pessoas com doença relacionada ao HIV, por meio de campanhas de comunicação de massa e esclarecimento.

Outra trincheira de batalha é o racismo estrutural, observado na discrepância de casos entre pessoas brancas e negras na segunda década do século 21. Entre 2010 e 2020, foi observada uma queda de 9,8% na proporção de casos entre pessoas brancas. Entretanto, no mesmo período, a proporção entre pessoas negras foi na direção oposta, com um aumento de 12,9%. No caso dos óbitos causados por doenças decorrentes da AIDS, a mesma desproporção existe. Entre 2010 e 2020 houve diminuição de 10,6% na proporção de óbitos de pessoas brancas e o crescimento de 10,4% entre pessoas negras.

Relatório do UNAIDS é claro e direto em relação aos recursos disponibilizados para o HIV e a AIDS. A entidade determina que devem ser priorizados a saúde e o bem-estar de todas as pessoas, especialmente as populações em situação de vulnerabilidade, as mais afetadas pelas desigualdades relacionadas ao HIV e para isso precisamos de comunicação ampla e acesso a ações de promoção e atenção à saúde, as pessoas têm que saber como se proteger e como se cuidar em caso de infecção pelo HIV.

Para além de mais recursos financeiros na potencialização de tratamento, diagnóstico e prevenção, são necessárias melhores legislações e a implantação de políticas públicas e práticas voltadas para eliminar o estigma e a discriminação que afetam as pessoas vivendo com HIV, sobretudo aquelas em situação de vulnerabilidade.

Diante do cenário atual, é preciso executar um trabalho em todas as frentes para encarar que a infecção pelo HIV é um problema do mundo todo. Somente ações integradas e direcionadas podem vencer preconceito, estigma e racismo que ainda insistem em permanecer no caminho para a erradicação da AIDS.

*Lena Peres é médica infectologista e diretora de Formação e Desenvolvimento Docente da Inspirali, vertical de Medicina da Ânima Educação