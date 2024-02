A condenação de Jennifer por cada uma das quatro mortes provocadas pelo ataque de seu filho marca um momento significativo na discussão sobre a responsabilidade dos pais em casos de violência escolar. Detida desde dezembro, ela enfrenta uma pena de até 15 anos de prisão, com a sentença prevista para ser anunciada em 9 de abril. Seu filho já havia admitido sua culpa, recebendo uma sentença de prisão perpétua, enquanto o julgamento do pai, James Crumbley, está agendado para março.

O caso reacendeu o debate sobre a violência armada nas escolas, um fenômeno preocupante não só nos Estados Unidos mas também em outros países, incluindo o Brasil. A cobertura extensiva pela mídia, incluindo veículos como The New York Times, CNN e BBC, sublinha a gravidade do ocorrido e a importância da responsabilidade parental.

Durante o julgamento, a juíza Cheryl Matthews, presidindo no Tribunal do Condado de Oakland, enfatizou a dificuldade da decisão tomada pelos jurados. Após a leitura do veredito, Jennifer Crumbley foi algemada e retirada do tribunal, em um momento marcante do julgamento.

Investigações revelaram mensagens preocupantes enviadas pelo jovem, bem como registros em diários expressando seu desejo por ajuda psicológica, um pedido que não foi atendido pelos pais. Em uma ação preocupante, dias antes do ataque, a mãe levou o filho a um estande de tiro. Além disso, ela foi convocada à escola no dia do tiroteio devido a um alarmante texto escrito pelo filho, mas não tomou medidas para evitar a tragédia.