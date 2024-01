Mãe de Daniel Alves pode ser condenada por divulgar imagens da vítima?

Ao desrespeitar a determinação do 15º Tribunal de Instrução de Barcelona ao divulgar imagens, a mãe de Daniel Alves enfrenta a possibilidade de processos criminais por violação do segredo de Justiça em Barcelona, mesmo que as divulgações tenham ocorrido no Brasil pela internet.

Entretanto, a Constituição Federal impede a extradição de brasileiros nascidos em território nacional, assegurando que a mãe do jogador não poderá ser extraditada, independentemente de tratado bilateral. A legislação brasileira reforça a proteção aos brasileiros natos, sendo imune a qualquer mecanismo internacional que tente modificar a soberania sobre seus cidadãos.

A homologação de uma sentença estrangeira no Brasil exige que sua execução não viole a ordem pública, os bons costumes e a soberania nacional. Essa homologação depende do atendimento a requisitos essenciais, como ser proferida por autoridade competente, com as partes devidamente citadas ou sujeitas a uma revelia válida, ter transitado em julgado, estar autenticada pelo cônsul brasileiro e acompanhada de tradução feita por tradutor oficial ou juramentado no Brasil.

Apesar de qualquer provimento de autoridade estrangeira ter sua eficácia no Brasil condicionada à homologação pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a possibilidade jurídica de cumprimento da pena contra a mãe de Daniel Alves é remota, destacando os desafios e garantias legais nesse complexo cenário jurídico.

*Raquel Gallinati, delegada de polícia. Diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Mestre em Filosofia. Pós-graduada em Ciências Penais, Direito de Polícia Judiciária e Processo Penal