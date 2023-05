Mãe é mãe e sempre sabe de tudo. A quem privilegia esse discurso?

Silvia Felipe Marzagão. Foto: Arquivo pessoal

Há um mantra enraizado na nossa sociedade de que mãe é mãe. Basta dizer só isso (ou tudo isso) e o recado está dado: se a mãe está fazendo é o melhor para o filho ou, se ela está falando, é assim que deve ser. É algo que nos coloca, como mulheres mães, quase que em um lugar heroico, sagrado e intocável.

Como a realidade social é também introjetada em aplicações legislativas e judiciais, essa impressão - de quase sacralidade e "melhor jeito" para o cuidado - também se reflete nas discussões judiciais que tratam de guarda e convivência de filhos.

O presente texto não tem nenhuma pretensão de trazer questionamentos subjetivos sobre a temática. Esse escrito é, acima de tudo, um convite a uma reflexão de forma aberta e sincera: a quem privilegia esse discurso e essa posição de extrema capacidade e cuidadora exclusiva que a sociedade impõe às mulheres?

Com a proximidade do Dia das Mães, vale questionarmos se, em alguma medida, essa percepção generalizada de que somente a mãe deve ser responsável pelas crianças nos privilegia como mulheres, especialmente se o ônus de se responsabilizar exclusivamente pelos filhos sobrecarrega demasiadamente quem o faz.

A imposição de mãe super-heroína, que sabe tudo e que deve ser cuidadora primordial impõe dificuldades à mulher quanto à falta de tempo para suas atividades cotidianas, comprometimento de sua atualização profissional, trazendo desatenção com o cuidado de sua saúde física e emocional, bem como impossibilidade de boa alocação no mercado de trabalho. Em grande medida, ao normalizarmos o cuidado como algo somente feminino, afastamos as mulheres do exercício de espaços de poder e destaque.

Além disso, essa postura mantém como tabu o cuidado em mãos masculinas já que, mesmo quando pai, a sociedade espera do homem o papel de auxiliar e ajudante, nunca de cuidador principal. Pelo senso comum, cabe à mulher - e somente a ela - cuidar dos filhos. Na falta da mãe, cuida a avó, a babá ou outra cuidadora mulher. A imediata associação do cuidado ao gênero (somente as mulheres sabem cuidar) é marca social longínqua, talhada na carne de homens e mulheres por séculos.

Continua após a publicidade

A noção de equiparação das figuras parentais desafia dogmas sociais e ainda precisará de algum tempo para ser aceita sem ressalvas. Somente o amadurecimento social e a necessária reflexão sobre a matéria é que permitirão o exercício do cuidado para além do gênero, permitindo participação igualitária de homens e mulheres na criação de filhos, circunstância que têm benefícios cientificamente comprovados advindos do equilíbrio no exercício das funções de seus parentais e da presença de ambos em suas vidas cotidianas.

Fica então o convite para usarmos a proximidade do Dia das Mães para uma reflexão profunda para uma possível transformação dos pesos e imposições da maternidade, de modo que ela seja repensada dentro de uma sistemática de participação ativa de homens e mulheres na criação e cuidado de filhos.

*Silvia Felipe Marzagão, advogada sócia em Silvia Felipe e Eleonora Mattos Advogadas e presidente da Comissão Especial da Advocacia de Família e Sucessões da OAB/SP