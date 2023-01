'O maior jogador de futebol da história', diz STF sobre Pelé

Pelé morreu nesta quinta-feira, 29, aos 82 anos.

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, divulgou nesta quinta-feira, 29, uma nota de pesar pela morte de Pelé. Edson Arantes Neto, o Rei do Futebol, morreu hoje aos 82 anos após um mês internado em razão de complicações causadas por um câncer de cólon.

O comunicado, em nome do tribunal, diz que o ex-jogador "continuará sendo referência mundial". "Em nome da Suprema Corte do Brasil, presto homenagem a Pelé, um artista da bola, que encantou gerações e gerações com seu talento. Para os brasileiros, o maior jogador de futebol da história. Desejo conforto aos familiares e aos amigos", diz o texto.

O ministro Gilmar Mendes, decano do STF, publicou um foto com o jogador nas redes sociais. "Pelé, o gênio da bola, que encantou e só trouxe muita felicidade ao Brasil, agora nos faz chorar. Descanse em paz, querido amigo: hoje você nasce para a eternidade", escreveu no Twitter.

Pelé, o gênio da bola, que encantou e só trouxe muita felicidade ao Brasil, agora nos faz chorar. Descanse em paz, querido amigo: hoje você nasce para a eternidade! pic.twitter.com/8hb3wh69qT — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) December 29, 2022

O ministro Alexandre de Moraes também prestou solidariedade aos familiares do jogador. "Pelé eternizou o melhor dos brasileiros e brasileiras: esforço, arte, alegria, dedicação, respeito e união. Que o exemplo do incomparável 'Rei do futebol'sempre nos acompanhe na construção de um Brasil melhor e mais solidário", publicou.

Pelé eternizou o melhor dos brasileiros e brasileiras: esforço, arte, alegria, dedicação, respeito e união. Que o exemplo do incomparável “Rei do futebol” sempre nos acompanhe na construção de um Brasil melhor e mais solidário. Meus sentimentos à família e amigos. — Alexandre de Moraes (@alexandre) December 29, 2022

O ministro Luís Roberto Barroso disse que o o ex-jogador trouxe alegria aos brasileiros e que "nenhuma comparação é possível".

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou um comunicado em que chama de Pelé de "símbolo do esporte brasileiro".

"Foi um gigante. Para além dos campos, trabalhou pelo povo brasileiro lutando pela redemocratização do país. Também exerceu o cargo de ministro do Esporte e levou ao mundo a mensagem de um Brasil diverso e vencedor", diz o comunicado.

Faço parte da geração que teve a sorte de crescer vendo Pelé nos gramados. Havia algo de mágico no modo como jogava. Muitos grandes jogadores vieram depois. Mas nenhuma comparação é possível. Pelé era de uma liga diferente. Gratidão por toda a alegria que nos trouxe. — Luís Roberto Barroso (@LRobertoBarroso) December 29, 2022

Juízes destacam 'espírito solidário' do rei

O presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Frederico Mendes Júnior, disse que Pelé eternizou o Brasil no mundo do esporte.

"Com criatividade e qualidade, o Rei do Futebol nos envolveu com sua alegria, emoção e espírito solidário, o que foi refletido também em seu constante trabalho em prol das crianças. Aos familiares e amigos do Rei Pelé, a AMB externa profundo pesar", afirma a nota da entidade.

Continua após a publicidade

O presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Manoel Murrieta, também lamentou a morte do ex-jogador. "Pelé foi um grande atleta e ídolo de reconhecimento internacional", afirmou.