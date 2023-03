Mais 25 são denunciados por atos golpistas na Praça dos Três Poderes

Radicais invadiram sedes do Supremo, Planalto e Congresso. Foto: Wilton Júnior/Estadão

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou nesta quarta-feira, 8, mais 25 pessoas por envolvimento nos atos golpistas na Praça dos Três Poderes.

As cotas foram enviadas ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a quem cabe decidir se os radicais devem ser colocados no banco dos réus. Já são 937 formalmente denunciados por envolvimento nos protestos violentos.

A PGR acusa 24 denunciados de incitarem as manifestações antidemocráticas. O órgão atribui a eles os crimes de associação criminosa e de incitação equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais.

As penas em caso de condenação podem chegar a três anos e três meses de prisão. O Código Penal só autoriza a prisão preventiva para crimes com penas superiores a quatro anos, o que levou a PGR a defender a revogação das ordens de prisão.

O outro denunciado foi acusado de invadir o Palácio do Planalto. O extremista faz parte do grupo que a PGR classifica como 'executores'. Ele pode pegar até 20 anos de prisão se for condenado.

As denúncias são assinadas pelo subprocurador Carlos Frederico Santos, que comanda o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos, criado na PGR para coordenar as investigações sobre os protestos golpistas.