Mais um caso de violência contra a mulher no Brasil

Luiza Nagib Eluf. Foto: Divulgação

Todas e todos sabemos que o Brasil é um país selvagem em termos de violência contra a mulher. Trata-se de um comportamento arraigado em nossa cultura, que causa gravíssimos malefícios ao convívio social e doméstico, sacrificando sempre a vida das mulheres, seus filhos e netos.

A população feminina foi machucada, maltratada, estuprada e assassinada durante séculos em nosso país, desde a chegada dos europeus em nossas terras. Alguns atribuem esse comportamento selvagem à cultura européia, que antes dos descobrimentos já menosprezava os direitos das mulheres, chegando a queimá-las vivas em fogueiras exibidas em praça pública.

Obviamente, a cultura europeia foi transplantada para suas colônias nas Américas, onde se reproduziram todos os padrões de selvageria praticados nos países de origem, com muitos requintes de crueldade. Nosso Brasil não é uma exceção à regra das agressões perpetradas contra meninas e mulheres, muito pelo contrário. Carregamos um estigma que nos envergonha diante do mundo e podemos ter a infeliz certeza de que o padrão de desrespeito aos direitos da mulher estão presentes em todas as camadas sociais.

Tanto é assim que, recentemente, um juiz de direito foi acusado, por sua mulher, de praticar violência física, sexual e psicológica contra a ela. Causa perplexidade constatar que um homem que deve guardar o respeito às leis tenha impulsos machistas de extrema gravidade. Embora a defesa técnica do juiz tenha negado os fatos, a esposa agredida relatou ter sofrido todo tipo de desrespeito durante o período em que permaneceu em companhia do marido, apresentando vídeos nos quais é esbofeteada e sofre outras agressões.

Diante desses fatos, a vítima recorreu à Delegacia da mulher e recebeu as medidas protetivas de urgência previstas em Lei. Além da esposa, também a sogra do juiz recebeu medida protetiva, devido às ameaças proferidas pelo genro.

Se comprovadas as agressões, o caso é gravíssimo. A Corregedoria Nacional de Justiça abriu uma reclamação disciplinar para avaliar a ocorrência dos fatos mencionados, sendo certo que será discutida a possibilidade de o juiz ser afastado do cargo. Além disso, as providências tomadas pelo Ministério Público continuarão, não sendo improvável que o agressor venha a ser condenado criminalmente.

Continua após a publicidade

Tendo em vista que o Tribunal de Justiça de São Paulo se pronunciou informando que o caso deve correr em segredo de justiça, resta esperar que as apurações esclareçam sobre a capacidade de um julgador, que padeça de descontrole emocional, físico ou psicológico. Com esse perfil, o magistrado precisa ser direcionado a atuar onde não cause prejuízo à vida de ninguém.

O caso está sendo apurado na Delegacia de Polícia de Caraguatatuba, onde a autoridade policial segue ouvindo depoimentos das testemunhas.

Diante desse e de outros episódios já ocorridos no Brasil, nos quais a brutalidade patriarcal é evidenciada no cotidiano de tantas mulheres, é urgente a reeducação para o respeito, a fim de que possamos evoluir no convívio social, evitando matanças, torturas, espancamentos e deterioração das relações.

*Luiza Nagib Eluf é advogada. Foi membro do Ministério Público do Estado de São Paulo e tem sete livros publicados