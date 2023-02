Mão de ferro

Thiago Sus Sobral de Almeida. FOTO: Naves Coelho Comunicação/Div. Foto: Estadão

O Supremo Tribunal Federal (STF) vem respondendo com um rigor sem precedentes àquele que pressupõe ser um elementar criador e autor da notória dimensão alcançada nos ataques golpistas ao Congresso, à Corte Constitucional e ao Palácio do Planalto ocorridos no último dia 8/1. As invasões aos prédios públicos foram promovidas por centenas de pessoas extremistas, que, de fato, deixaram um rastro de destruição ao depredarem esses locais.

Uma contraofensiva marcante do Areópago Supremo aos ataques foi o afastamento monocrático do Governador Ibaneis Rocha (MDB) do seu cargo pelo período inicial de 90 dias, suspendendo a vontade popular expressa por 832.633 votos, em primeiro turno. Ele e o Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, foram acusados de negligência por terem "facilitado" as ações dos manifestantes ao não dispor da segurança devida da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) durante os ataques. A despeito de o político ter formalizado pedido de desculpas aos dirigentes dos órgãos invadidos no final da tarde daquele lastimável dia, reconhecendo a falha na segurança pública, e comparecido espontaneamente no último dia 13/1 para depor pessoalmente à Polícia Federal (PF), fora surpreendido no início da tarde desta sexta-feira, 20/1, com execução de um mandado de busca e apreensão em seu escritório de advocacia, em sua casa e em seu gabinete no Palácio do Governo.

É preciso não perder de vista que, por maiores que sejam os clamores públicos e até institucionais por punições aos vândalos, há que se cumprir os ritos legais e especiais formal e previamente prescritos para fins de aferição de culpa ou de dolo nas condutas e comportamentos apurados. E não me refiro sequer à abertura de processo nem ao direito ao contraditório antes de determinar o afastamento, mas à lógica de quem efetivamente dispõe - no ordenamento jurídico inaugurado há 34 anos pelo constituinte originário de 1988 - da competência para processar e julgar Governador do Distrito Federal (DF) e seus Secretários por eventuais crimes de responsabilidade.

Não cabe à Suprema Corte processar e julgar Governador de Estado ou do DF nos crimes comuns, uma vez que essa competência é constitucionalmente atribuída ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) desde 1988. De igual modo, conforme já mencionado, não compete ao STF processar e julgar Governador do DF e seus Secretários por eventuais crimes de responsabilidade.

A Lei Orgânica do Distrito Federal (LODF), em seu Art. 60, aduz que essa tarefa institucional é conferida privativamente à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O inciso XXIV desse dispositivo da Lei Maior do DF estabelece que é de competência da CLDF "processar e julgar o Governador nos crimes de responsabilidade, bem como adotar as providências pertinentes, nos termos da legislação federal, quanto ao Vice-Governador e Secretários de Governo, nos crimes da mesma natureza ou conexos com aqueles".

O inciso anterior atribui à CLDF "autorizar, por dois terços dos seus membros, a instauração de processo contra o Governador, o Vice-Governador e os Secretários de Governo". Isso torna a ação do STF contra Ibaneis Rocha, a nosso sentir, uma hostilidade puramente reativa diante dos ataques que o altivo Órgão Judicial sofreu no domingo do dia 8/1. Ademais, à luz da legislação em vigor, a iniciativa judicial também se revela uma agressão direta ao parlamento do Distrito Federal, que, como cediço, tem em si todas as condições necessárias para realizar o afastamento da autoridade eleita ou até mesmo, se for o caso, a destituição definitiva do seu cargo.

Nem a Lei nº 1.079/1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, autoriza as medidas tomadas neste caso concreto pelo Tribunal Constitucional brasileiro. Porém, não é só isso. O Art. 235 do Regimento Interno da CLDF determina que qualquer denúncia contra o Governador, o Vice, os Secretários ou o Procurador-Geral do Distrito Federal deve ser formalizada e acompanhada de elementos que a comprovem ou de uma declaração que assegure a possibilidade de apresentar as provas, inclusive com a indicação do local onde elas possam ser encontradas.

A partir do recebimento da denúncia, a apuração é realizada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, bem como de outras comissões relacionadas ao mérito. Se for constatada a responsabilidade do representante máximo do Distrito Federal, a suspensão vai a votação no Plenário, onde são imprescindíveis os votos de dois terços dos membros para só então ocorrer o afastamento. Por isso, há obviamente um rito a ser seguido, mas que a cúpula do Judiciário, nesse caso, inexplicavelmente vem fazendo questão de ignorar.

Para piorar, com todo o respeito, as medidas reativas do Supremo ocorrem de forma muito rápida, ainda sob o calor dos acontecimentos, o que faz colocar em xeque o uso de isenção e da devida porção de sobriedade nas ações contra Ibaneis Rocha. O momento exige mais clareza e máximo respeito às regras postas do que propriamente um novo ataque extremista, desta vez praticado pelo Estado-Juiz contra seus cidadãos jurisdicionados e contra a própria ordem jurídica até então vigente.

*Thiago Sus Sobral de Almeida, advogado, pós-graduado em Direito e Jurisdição e sócio-fundador do escritório Sus & Martins Advocacia