Marco Legal das Garantias de Empréstimos; entenda a busca e apreensão extrajudicial de bens móveis

O Projeto de Lei nº 4188/2021, conhecido como Marco Legal das Garantias de Empréstimos, recentemente aprovado pela Câmara dos Deputados, e remetido à sanção presidencial, é significativo avanço na busca pela segurança jurídica e pela efetividade dos créditos.

Carlos Eduardo Pianovski Foto: Divulgação

A versão final do projeto traz o devido equilíbrio entre, de um lado, as garantias constitucionais ao devido processo legal e ao patrimônio mínimo personalíssimo - ao retirar do texto legal a ampliação das exceções à impenhorabilidade do bem de família que havia sido aprovada no Senado -, e, de outro, a efetivação do direito do credor ao recebimento do que lhe é devido, com prestígio ao valor jurídico da promessa e à confiança legítima.

É congruente, ainda, com os princípios derivados da Lei da Liberdade Econômica, cuja base constitucional se assenta no valor social intrínseco reconhecido pela Carta Magna à livre iniciativa.

Destaca-se, na norma aprovada, a ampliação das possibilidades de excussão extrajudicial de garantias, especialmente no que diz respeito aos bens móveis objetos de alienação fiduciária em garantia, prevendo, inclusive, a busca e apreensão extrajudicial.

Por meio desses instrumentos, a nova lei assegura a eficiência da excussão da garantia, reduzindo prazos e custos para os agentes financiadores, e constituindo, assim, incentivo à ampliação do crédito.

A alteração legislativa é coerente com a lógica da própria alienação fiduciária em garantia, e com aquilo que deriva da cláusula resolutiva expressa que, nos termos do artigo 474 do Código Civil, opera-se de pleno direito. Ou seja: se a cláusula resolutiva expressa implica a extinção automática do contrato, derivada do inadimplemento – o que se dá em prestígio à normatividade que decorre da autonomia privada -, com a consolidação da propriedade plena em nome do fiduciário, é natural que a este, na condição de proprietário, sejam assegurados os meios eficientes de acesso ao bem móvel de que é titular, permitindo a realização da alienação extrajudicial, desde que tal possibilidade seja constante do contrato, com destaque.

Continua após a publicidade

A excussão extrajudicial de garantias dadas sobre bens móveis já não era estranha ao sistema, haja vista a expressa autorização do artigo 1.433, IV do Código Civil, para que o credor pignoratício realize a venda do bem empenhado, desde que autorizado pelo contrato.

Da mesma forma, o pacto marciano, como defendido na obra de Carlos Edison do Rêgo Monteiro Filho, é relevante exemplo de extrajudicialização das garantias. Por meio desse pacto, permite-se ao credor tornar-se proprietário do bem dado em garantia, desde que definidos critérios de avaliação do justo preço, bem como a devolução de eventual excedente ao devedor.

Observe-se que, na busca e apreensão e na excussão extrajudicial da garantia dada em alienação fiduciária de bens móveis, a nova norma assegura o devido processo legal, em sede administrativa, no âmbito do cartório de títulos e documentos, haja vista o procedimento previsto no art. 8º-B do Decreto-Lei nº 911/1969, que prevê a prévia manifestação do devedor, que pode, por tal meio, obstar o curso do procedimento, nos termos do parágrafo 3º do citado artigo 8º-B.

Nesse sentido, a apreensão do bem pelo oficial da serventia extrajudicial não ofende nem a garantia constitucional de que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, nem a garantia constitucional do acesso à justiça estatal.

A possibilidade de o devedor afastar a busca e apreensão mediante o exercício do direito de ação perante o Poder Judiciário é assegurada, seja de modo diferido, para desconstituir a consolidação da propriedade, a busca e apreensão extrajudicial, ou a excussão, ou, mesmo, para a obtenção de tutela inibitória que impeça a realização dos atos extrajudiciais, quando houver a demonstração de fato obstativo do direito alegado pelo credor – como, por exemplo, a realização do pagamento.

Não é estranha ao sistema a possibilidade de, por meio administrativo – ou seja, sem determinação judicial -, apreender-se bem que está na posse de particular, como ocorre, por exemplo, por meio da imposição de sanções administrativas decorrentes de violação a normas de trânsito. É certo que o agente de trânsito que realiza a apreensão administrativa decorrente de infrações de trânsito exerce função pública. Ocorre que o oficial do cartório de registro de títulos e documentos também exerce uma função pública, ainda que delegada, pelo que não é incompatível com a natureza de sua função atribuir-lhe a competência para realizar busca e apreensão.

Poder-se-ia ponderar que a apreensão administrativa prevista na legislação de trânsito atenderia a um interesse público, ao passo que a busca e apreensão no âmbito da efetivação extrajudicial de garantias atenderia a um interesse privado e, assim, a garantia de prévia determinação judicial deveria, no segundo caso, prevalecer.

Continua após a publicidade

Esse raciocínio, porém, não é congruente com a ordem constitucional, que não hierarquiza interesses públicos e interesses dos particulares, apesar do frequente lugar-comum da afirmação de primazia a priori dos primeiros sobre os últimos. A propriedade do credor fiduciário é, inegavelmente, protegida por meio da garantia constitucional ao direito de propriedade, oponível, inclusive, em face do Estado e de outros particulares.

Espera-se, assim, que o instrumento assegurado pela norma, ao ampliar a segurança das garantias, constitua incentivo aos agentes econômicos, seja na oferta de crédito, seja na redução do seu custo.

*Carlos Eduardo Pianovski é advogado e parecerista, sócio-fundador do escritório Fachin Advogados. Professor de Direito Civil da UFPR