Marketing jurídico: a era do advogado empresário

Fernanda Q Pinheiro, Gabriel Goerhing e Marcos Correia. Foto: Arquivo pessoal

Nos últimos anos, o mercado da advocacia passou por uma transformação significativa impulsionada por uma nova geração de advogados empresários. Esses profissionais enxergam seus escritórios de advocacia como empresas e estão iniciando um movimento ainda mais transformador, obrigando os advogados mais tradicionais a se reinventarem e abrirem a mente para novos conceitos e estratégias de negócio.

Uma das mudanças mais marcantes nesse movimento é a valorização do network e do business development. Os advogados empresários compreendem a importância de construir relacionamentos sólidos e cultivar uma rede de contatos estratégicos para o crescimento de seus escritórios. Eles frequentam os mesmos ambientes de seus clientes, participam de eventos do setor e buscam ampliar sua área de competência, tudo visando oferecer soluções integradas e personalizadas.

Além disso, a mentalidade empreendedora da nova geração de advogados tem impulsionado a adoção de estratégias de negócio, como planejamento estratégico para os clientes. Antes de atuar, eles se dedicam à coleta de informações e análise detalhada, a fim de criar uma imagem clara do perfil e das necessidades do cliente. Isso revela oportunidades de negócios muitas vezes escondidas, permitindo uma atuação mais eficiente e alinhada.

O surgimento de novas áreas do direito, relacionadas ao mundo digital, IA, e ESG, também tem sido uma resposta às demandas do mercado, exigindo que os advogados estejam atualizados e preparados para lidar com questões legais complexas nessas áreas.

A reinvenção da advocacia vai além das estratégias de negócio e abrange também a forma como os serviços jurídicos são entregues. Os advogados empresários entendem que é necessário mudar a mentalidade reativa da advocacia, em que o advogado atua como solucionador de problemas jurídicos. Eles buscam realinhar a esteira de produtos oferecidos, questionando-se sobre o que podem fazer de diferente e como podem inovar para trazer benefícios reais aos clientes.

Nesse contexto, a necessidade de uma modernização ainda maior nas regulamentações da Ordem dos Advogados do Brasil relacionadas à publicidade na advocacia e à comunicação de produtos e serviços torna-se evidente. A nova geração de advogados empresários entende a importância de uma comunicação estratégica, construção de marca e marketing digital para se manter competitiva no mercado atual.

Para os advogados que desejam aderir a esse movimento transformador, é fundamental abandonar práticas ultrapassadas e adotar uma mentalidade consultiva. Atuar como conselheiros estratégicos, entendendo o negócio de seus clientes e oferecendo um valor além do preço dos serviços jurídicos. Além disso, cultivar um networking sólido e estabelecer parcerias estratégicas com profissionais de diferentes áreas também é essencial para fornecer soluções integradas e completas.

A agregação de valor aos clientes é outra peça-chave nessa nova era da advocacia empresarial, quando os advogados são advisors, gestores de riscos e promotores da inovação. Eles podem encarar cada problema como uma linha de produção, mapeando as necessidades do cliente e criando um plano de ação com soluções personalizadas.

Além disso, desenvolver o branding pessoal é crucial nessa transformação. A construção de uma marca sólida e autêntica, utilizando estrategicamente as redes sociais para se comunicar com leads e clientes em potencial se tornou primordial.

A nova geração de advogados empresários está redefinindo a advocacia, aqueles que abraçarem essa transformação terão a oportunidade de se manterem competitivos e alcançarem ainda mais sucesso nessa nova realidade do mercado jurídico.

*Fernanda Q Pinheiro é sócia-diretora, Gabriel Goerhing é sócio gestor de Mídias Digitais e Marcos Correia é sócio gestor de Design da Q Comunicação