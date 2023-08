Mas, afinal, o Supremo vai liberar o uso de drogas?

José Carlos Abissamra Filho. Foto: Divulgação

O julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659 pelo Supremo Tribunal Federal ainda segue em andamento, com 4 votos, cada um em um sentido diferente, tudo indicando que haverá algum avanço em relação à atual política de drogas hoje vigente no Brasil, mas sem muita perspectiva de real mudança da realidade.

De 2011 para cá, desde quando o recurso deu entrada no Supremo Tribunal Federal, a perspectiva em relação à matéria sob julgamento alterou-se de forma significativa. Num primeiro momento, esperava-se que o Tribunal se manifestasse sobre a constitucionalidade da criminalização do uso de drogas, fosse a droga que fosse, afinal, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso X, protege a intimidade e a vida privada ao proclamar que ambas são invioláveis .

A questão é bastante simples, na verdade. Se determinada pessoa decide usar drogas sozinha, em seu lar, sem causar danos a ninguém, por que o Estado deveria ter ingerência sobre isso? Vale lembrar que essa mesma pessoa pode fazer o mesmo em relação às bebidas alcóolicas sem ser importunada, situação que, para efeitos práticos, não difere muito da ingestão de outras drogas. Por que então uma conduta é criminosa e a outra não?

Carl Hart, em seu livro High price, conta sobre as pesquisas que vem fazendo em relação aos efeitos das drogas e sugere que o discrímen para a criminalização ou não delas não é feito com base em dados científicos. A partir da leitura da obra do autor, verifica-se que não há justificativa idônea para a diferença de tratamento entre as drogas lícitas e ilícitas, e para o nivelamento dentro do grupo das drogas ilícitas, como se fossem todas iguais, o que sugere que estamos num estágio prévio de amadurecimento em relação à política pública criminal de drogas, que obedece mais a critérios políticos do que científicos .

Em outras palavras, o modelo de proibicionismo total não leva em consideração os diferentes efeitos causados pelas diferentes substâncias ilícitas e muito menos leva em consideração o contexto social e econômico no qual essas diferentes drogas são consumidas. As substâncias proibidas são diferentes umas das outras, gerando efeitos diferentes, devendo-se levar em consideração ainda o meio no qual são utilizadas e a oferta de oportunidades diferentes daquelas que são ofertadas em substituição ao uso de drogas. No entanto, a nossa política de droga nivela tudo, como se não houvesse diferenças entre as substâncias, as pessoas e a oferta de oportunidades.

O fato é que o tema desaguou no Supremo, via Recurso extraordinário, que hoje tem a oportunidade, ainda que não com a amplitude que seria desejável, de aproximar o Brasil de outros países que já deram os primeiros passos no sentido de alguma reversão em relação ao proibicionismo total em relação às drogas.

Continua após a publicidade

O julgamento não deverá mudar a realidade nacional, pois o usuário inconteste já não é preso há alguns anos. O policiamento ostensivo, naquilo que diz respeito à política macro de segurança pública, nem leva em consideração a abordagem ao usuário - o que não significa, claro, que usuários não sejam abordados.

A perspectiva é a de que o Supremo crie critérios para a liberação da maconha, o que, segundo nossa experiência em termos de política pública criminal, não significará muito, senão somente um recado tímido a respeito da inidoneidade da chamada guerra às drogas. Guerra que, aliás, talvez seja nossa política pública criminal mais inidônea, tanto assim que em nenhuma parte do mundo a maior ou menor liberação ao uso de drogas chegou a alterá-la de forma significativa, a ponto de reduzir os enormes danos causados à nossa sociedade.

A despeito disso, a política de drogas instalada no Brasil tem amparo legal, o que significa que tenha conformidade formal com o ordenamento jurídico, mas, por outro lado, carece de conformidade material - com efeito, não se consegue provar nem mesmo o bem que se busca proteger (se a saúde pública ou se algum outro que desconhecemos). Em relação à eficácia, é impressionante: a lei de drogas é absolutamente ineficaz aos objetivos que prega. A quantidade de pessoas que usam drogas independentemente da proibição é inquestionável, o que se vê à luz do dia, todos os dias e em praticamente todos os lugares das nossas cidades. No entanto, a guerras as drogas segue sendo um dos maiores aparatos estatais de persecução penal, um dos mais caros e um dos mais ineficazes.

Com isso, a resposta para a pergunta inicial do presente artigo é: o Supremo não vai liberar o uso de drogas. Se muito, vai liberar, mediante vários critérios, o uso de maconha, o que não significará nada de muito relevante em termos de política pública criminal, mas somente uma tímida aproximação ao mesmo patamar de alguns países que ensaiam os primeiros passos em relação à superação do proibicionismo total às drogas. Ao que tudo indica, a nossa realidade permanecerá a mesma.

*José Carlos Abissamra Filho é advogado criminal, Doutor e Mestre pela PUCSP, foi diretor do Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) por quase uma década e é autor de, entre outros, Política Pública Criminal - Um Modelo de Aferição da Idoneidade da Incidência Penal e dos Institutos Jurídicos Criminais, livro que será lançado em agosto pela Juruá Editora