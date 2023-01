Massacre do Carandiru: o impasse do indulto natalino de 2022

É importante consignar, inicialmente, o que se entende por indulto natalino.

O indulto natalino nada mais é do que um perdão coletivo de pena cuja concessão ocorre por ato do Presidente da República e que atinge determinadas pessoas que se amoldarem às prescrições normativas existentes. Indulto significa o perdão total da pena, beneficia as pessoas condenadas ou submetidas à medida de segurança que cumpram os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pelo Decreto Presidencial.

É ato privativo do Presidente da República, espontâneo, cujos decretos concessivos são editados anualmente, geralmente em épocas festivas, como no mês de dezembro.

Como todo ato administrativo discricionário, a regulação do indulto é de total discricionariedade do Presidente da República, que decidirá sobre a conveniência e oportunidade do ato.

Com a concessão do indulto, mediante Decreto Presidencial, consoante preleciona o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal de 1988, opera-se a extinção da pena dos beneficiários com fulcro no art. 107 do Código Penal. O indulto é diferente de anistia, quando o delito é totalmente retirado do histórico da pessoa, como se ele não tivesse existido. Mesmo quando concedido o indulto, na folha de antecedentes continua constando a condenação pelo crime, não ocorrendo o desaparecimento do delito por completo.

No mais, é válido destacar que não há uma data determinada para sua concessão, mas, tradicionalmente, ocorre perto do Natal, razão pela qual esse instituto jurídico foi apelidado de "indulto natalino".

Em regra, o requisito objetivo estabelecido pelos Decretos é o cumprimento de parcela da pena, e o requisito subjetivo diz respeito à ausência de falta disciplinar grave nos últimos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto e ao bom comportamento carcerário.

Uma vez cumpridos os requisitos legais, o indulto passa a ser um direito subjetivo do sentenciado, de modo que, publicado o Decreto, o próprio condenado ou algum dos órgãos da execução penal poderão requerer a sua declaração ao juiz da execução penal.

Esse indulto em regra não é passível de controle pelo Poder Judiciário por ser um ato discricionário do Presidente da República, quem pode, inclusive, optar por não conceder o indulto natalino.

Todavia, excepcionalmente, quando violar, por exemplo, a Constituição Federal, nada impede que esse ato do Poder Executivo seja objeto de análise pelo Poder Judiciário, notadamente o Supremo Tribunal Federal.

Isso, ao que tudo indica, é o que ocorrerá com o Decreto Presidencial n. 11.302/2022, que concedeu o indulto natalino de 2022. É que esse Decreto fora objeto de questionamento pela Procuradoria-Geral da República junto ao Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que a concessão desse perdão não poderia beneficiar os policiais militares responsáveis pelo "massacre do Carandiru".

Tal assertiva tem por fundamento que a Constituição Federal brasileira proíbe a concessão de indulto para crimes hediondos, tais como os praticados durante o "massacre do Carandiru".

Segundo a Procuradoria-Geral da República, a verificação de que se trata ou não de um crime hediondo deve ser feita na data da edição do decreto em detrimento do momento da prática do crime.

Nesse contexto, cabe agora aguardar qual será o desfecho aplicado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ação que questiona o Decreto Presidencial concessivo do indulto de 2022.

*Diana Bittencourt, advogada, especialista em tributário pela Fundação Getúlio Vargas (FGVLaw/SP). Contratos Internacionais e CISG pelo Global Law Program da FGVLaw/SP. Contratos e LGPD, Opice Blum Academy

*Leandro Razera, advogado e ex-assessor de juiz