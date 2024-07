'Me envie um novo cheque': carta de Carlos Bolsonaro para banco na Flórida entra na mira da PF

Os investigadores devem averiguar se há alguma irregularidade nas operações da conta, assim como uma eventual ligação de movimentações financeiras com a suposta atuação do filho ‘02′ de Bolsonaro no ‘núcleo-político’ ligado à ‘Abin Paralela’.

No X (antigo Twitter), Carlos Bolsonaro disse que há dois anos o Banco do Brasil encerrou sua conta nos EUA o que levou a “mudanças de bancos com menos de $15.000 na época”. “Desisti de colocar parte de meus ganhos lá e paguei o imposto duplicado novamente para voltar à minha conta no Brasil. Novamente, não acredito que isso é trabalho de uma Polícia Federal, mas uma fofoca de imprensa para criar mais uma narrativa. Seguimos na democracia inabalável e pujante”, disse.