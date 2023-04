Medidas provisórias e a fragilidade institucional no Brasil

Congresso Nacional. Foto: Dida Sampaio/Estadão

O debate atual no Brasil, com grande potencial nocivo ao funcionamento adequado de instituições fundamentais da sociedade, diz respeito ao rito aplicável à apreciação das medidas provisórias, ainda que tal conduta esteja prevista na Constituição da República e a respectiva excepcionalidade instrumental tenha sido determinada em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O fato demonstra, em última análise, a fragilidade do arcabouço institucional democrático brasileiro diante das forças concretas da política nacional. A situação merece reflexão pois tangencia o desrespeito ao documento que representa o principal sustentáculo da democracia nacional.

O caput do artigo 62 da Carta Magna determina que, "em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional". O mesmo dispositivo estipula, ainda, que "caberá à comissão mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas, em sessão separada, pelo plenário de cada uma das Casas do Congresso Nacional" (§9°) e que "as medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados". O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 661 e 663, em 2021, determinou que, durante o estado de calamidade pública decorrente da covid-19, as medidas provisórias fossem "instruídas perante o plenário da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ficando, excepcionalmente, autorizada a emissão de parecer, em substituição à Comissão Mista, por parlamentar de cada uma das Casas designado na forma regimental".

Fica claro, pelo panorama exposto, que a inexistência de necessidade de emissão de parecer pela Comissão Mista formada por Deputados e Senadores estava condicionada a um fato excepcional: a situação calamitosa provocada pela pandemia. Uma vez excluída a questão de saúde pública, é decorrência lógica que a letra constitucional voltasse a prevalecer, visão que, lamentavelmente, não é compartilhada pela Câmara dos Deputados, que pretende manter o procedimento aplicado durante o período de covid-19. Esta atitude tem provocado dificuldades em termos de governabilidade para o Executivo Federal e representa postura preocupante em termos democráticos, uma vez que desconsidera a determinação constitucional prevista no citado artigo 62. Mais uma vez na história brasileira, questões conjunturais expõem a fragilidade institucional e o pouco apego à noção de estrito cumprimento do Texto Maior. Ainda que mereçam ser consideradas para eventual alteração constitucional, as ponderações dos Deputados não podem servir de óbice para o adequado andamento do trabalho do Congresso Nacional e, portanto, do Estado, sob pena de a disfuncionalidade parlamentar provocar efeito nocivo sobre a população. É importante lembrar que o ente estatal não é um fim em si mesmo, mas instrumento para o exercício do poder que pertence ao povo.

A democracia, tecnicamente, consiste na aferição da vontade da maioria (faceta procedimental) e no respeito aos direitos fundamentais (aspecto material). De modo prático, o verdadeiro espírito democrático baseia-se no respeito à Constituição por ver nela um sustentáculo do Estado de Direito. Sempre que o Texto maior é relativizado, como no presente caso, evidencia-se que o governo do povo não é noção introjetada pelos agentes públicos, os quais parecem lidar com os instrumentos previstos na Carta Magna como objetos sem nenhum simbolismo específico. Vulnerar o Texto Maior equivale, de fato, a ofender a vontade popular perenizada pelo constituinte de 1988.

O debate a respeito do rito a ser observado para análise das medidas provisórias é tópico que permite refletir sobre as dificuldades que caracterizam a democracia brasileira. O desapego ao rigoroso cumprimento da letra constitucional demonstra a fragilidade institucional e o desprestígio conferido à Carta Magna no território nacional. Acreditar nos valores democráticos é, primordialmente, cumprir de forma fiel a Constituição por vislumbrar em tal documento a materialização daquilo que é mais caro ao povo. Prestigiar quaisquer interesses individuais ou coletivos em detrimento das determinações constantes no Texto Maior expõe cruamente a inversão de valores no país, atribuindo-se à manifestação volitiva dos representantes peso maior que o conferido à vontade dos representados. A perda da noção conceitual da democracia representativa é, enfim, prova cabal da imaturidade das instituições do Brasil. O caminho a ser trilhado pela sociedade, ao que parece, é longo e demandará profundos debates acerca do papel a ser cumprido pelas autoridades nacionais.

*Elton Duarte Batalha, professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Advogado. Doutor em Direito pela USP