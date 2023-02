Meio ambiente, tecnologia, emprego e um novo caminho

Jadyel Alencar. Foto: FERNANDA MARTINELLI

É inquestionável que a tecnologia se faz importante para o desenvolvimento social. A tecnologia qualifica as pessoas, traz agilidade aos processos, e, aliada à responsabilidade ambiental, cria um ciclo perfeito.

Felizmente, a sociedade está cada vez mais consciente da importância da preservação do meio ambiente e dos seus recursos naturais. Por outro lado, a tecnologia tem avançado rapidamente, trazendo soluções inovadoras e eficientes para os mais diversos setores da economia, representando uma grande oportunidade para a geração de empregos e a proteção do meio ambiente.

Se repararmos na maneira com que nos comunicávamos há 20 anos, constataremos que de fato houve uma transformação digital. Especialmente a partir da década de 90, grandes transformações tecnológicas foram experimentadas, implantadas, corrigidas, e hoje são parte da nossa rotina, sem ao menos percebermos. Hoje falamos em inteligência artificial, o que antes, era apenas utopia retratada nos filmes estrangeiros.

As ferramentas que a tecnologia nos coloca à disposição são inúmeras, mas à medida em que ela avança, ela ganha novas camadas de complexidade.

Pensando nisso, é muito importante se falar em inclusão e democratização, não apenas das ferramentas e instrumentos tecnológicos, mas da própria educação digital. Acesso, educação digital, cidadania, sustentabilidade e qualidade são palavras de ordem, atualmente.

Além da educação, é preciso ter um olhar também para a infraestrutura. Há estudos que apontam que os investimentos em telecomunicação no Brasil devem chegar à ordem de quase 5 bilhões de dólares até 2030. Ou seja, a demanda por conectividade é crescente e, nesse sentido, as operadoras precisarão ampliar as suas coberturas, com modelos mais eficientes e sustentáveis. Lembrando que compete à União legislar sobre telecomunicações, mas o alinhamento com os governos locais se faz imprescindível para a correta instalação das infraestruturas, bem como para a transformação digital das regiões.

Para finalizar, gostaria de responder ao seguinte questionamento: Como as políticas públicas podem auxiliar as novas gerações e trazer desenvolvimento? A meu ver, é preciso debater e dar ênfase a esse tema tão rico. A simples transferência de tecnologia dos países desenvolvidos para os países emergentes não contribui para o desenvolvimento econômico. Para impulsionar o desenvolvimento, precisamos investir em pesquisas e pesquisadores, manter estímulo aos financiamentos estudantis e estimular a especialização dos trabalhadores do setor.

É por isso que as minhas primeiras ações neste início de mandato foram priorizar e me aproximar do setor e de suas demandas. Além disso, o nosso gabinete está em processo de reforma para torná-lo 100% digital. A ideia com esta medida é oferecer um serviço de qualidade para o nosso principal cliente, o cidadão, de forma moderna e preservando o meio ambiente.

Pretendo apoiar ações que reforcem os benefícios advindos da inovação e tecnologia, como a aceleração e facilitação da comunicação, , a redução de custos de organização, o aumento da produtividade e a otimização e automação de processos. Pretendo tornar o Piauí exemplo para o país.

O Brasil está diante de todos esses desafios. Desenvolver a economia, geraremprego, tecnologia, valorização social, sem descuidar do meio ambiente e das pessoas, no seu modo mais puro.

*Jadyel Alencar, deputado federal pelo Estado do Piauí