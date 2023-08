Mendonça consulta colegas do STF se deve se declarar ‘suspeito’ no julgamento do marco temporal

Decisão do STF sobre marco temporal vai impactar processos de demarcação de terras em todo o País Foto: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO

Com o processo sobre o marco temporal em seu gabinete desde junho, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, resolveu consultar os colegas da Corte se ele deve se declarar ‘suspeito’ para analisar o caso que vai definir o futuro de 303 demarcações de terras indígenas em todo o País.

Mendonça levantou uma questão de ordem - ponto a ser analisado antes do julgamento - para saber se há algum impedimento de se manifestar considerando que atuou no caso como advogado-geral da União (governo Jair Bolsonaro). O questionamento será analisado no Plenário virtual do Supremo, em sessão prevista para começar na sexta, 4, e terminar no dia 14.

Em junho, um pedido de vista - mais tempo para análise - de Mendonça suspendeu o julgamento do marco temporal, regra defendida por ruralistas de que uma terra indígena só pode ser demarcada se for comprovado que povos originários já ocupavam determinado local quando a Constituição foi promulgada, em 5 de outubro de 1988.

O placar está em 2 a 1 para declarar a tese inconstitucional. Já se manifestaram sobre o assunto os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Kassio Nunes Marques.

Fachin defende o direito dos povos originários sobre o território. Ele aponta que ‘a data da promulgação da Constituição de 1988 não constitui marco temporal para a aferição dos direitos possessórios indígenas’. Kassio é a favor da tese dos ruralistas, alegando que a solução garante segurança jurídica na demarcação das terras.

Alexandre de Moraes acompanhou Fachin, mas sugeriu ajustes pontuais no voto do relator, com proposta de que a União seja obrigada a pagar indenização integral a proprietários expropriados, em dinheiro ou em títulos da dívida agrária, considerando a terra nua e eventuais benfeitorias.