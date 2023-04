Mendonça e Kassio dizem que STF não tem competência para julgar 50 executores dos atos golpistas e defendem ações na primeira instância

O ministro André Mendonça durante sabatina na CJJ do Senado. Foto: Gabriela Biló/Estadão

A duas horas para o encerramento do julgamento que pode tornar réus os primeiros denunciados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, defendeu que a Corte máxima, sem 'qualquer deliberação sobre o recebimento ou não das denúncias', remeta as acusações oferecidas contra 100 investigados pela ofensiva antidemocrática para Justiça Federal de primeira instância do Distrito Federal, em prestígio do 'princípio do juiz natural'. Para ele, o STF é incompetente para analisar as imputações feitas pela Procuradoria-Geral da República contra 50 denunciados apontados como executores dos atos de vandalismo que devastaram a Praça dos Três Poderes.

O mesmo posicionamento foi externado pelo ministro Kassio Nunes Marques, que depositou seus votos no julgamento sobre as primeira denúncias sobre os atos antidemocráticos perto do final do prazo de análise no Plenário Virtual do STF. Apesar da ressalva, ambos acompanharam o voto do ministro Alexandre de Moraes, no mérito, defendendo que sejam abertas as ações penais contra os acusados dos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável e deterioração de patrimônio tombado.

Já com relação às denúncias contra os supostos incitadores dos atos golpistas, os ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF divergiram dos outros oitos ministros da Corte. Os ministros sustentaram que as denúncias deveriam ser consideradas 'ineptas' considerando a 'ausência de descrição das condutas imputadas aos acusados, inviabilizando o contraditório e o exercício do direito a ampla defesa'.

Primeiro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao STF, Kassio chegou a anotar que a rejeição das imputações se daria 'sem prejuízo da continuidade das investigações e do oferecimento de nova denúncia, no foro competente, no caso de surgimento de novos elementos de prova que efetivamente possam demonstrar a existência de justa causa e indícios mínimos de autoria, condição imprescindível para instauração da ação penal'.

"A falta de indícios de autoria evidencia a ausência de justa causa , condição imprescindível para o recebimento da denúncia ofertada , o que, por sua vez, sinaliza excepcionalidade apta a justificar a rejeição da denúncia instaurada em desfavor dos ora denunciados", anotou o ministro.

Incompetência

A posição de Mendonça segue sinais dados pelo ministro mais cedo, durante evento promovido pelo Instituto dos Advogados de São Paulo. Na ocasião, o ministro fez menção ao fato de nenhum dos 100 acusados pela PGR - primeiras denúncias analisadas pela Corte - terem foro por prerrogativa de função. O ministro defendeu uma 'reflexão não apaixonada' sobre a questão.

Tanto o relator dos inquéritos sobre os atos golpistas, Alexandre de Moraes, como a PGR defenderam que o Supremo poderia julgar o recebimento das denúncias ligadas aos eventos do dia 8 de janeiro, sob o argumento de que as denúncias tratariam de fatos 'conexos com outros delitos também investigados em inquéritos em trâmite neste Tribunal e com potencial envolvimento de parlamentares'.

Mendonça disse não ver tal competência. Segundo ele, o julgamento perante ao STF de pessoa não detentora de foro privilegiado é 'absolutamente excepcional e estritamente vinculado a hipóteses de conexão ou continência'. Para o ministro, tais hipóteses 'devem estar bem demonstradas e não apenas pautadas em possibilidades passíveis ou não de eventual materialização futura'. Tal entendimento 'é garantia apenas de determinados cargos e, por outro, acaba excluindo instâncias recursais a que os acusados em processos criminais normalmente teriam acesso', indicou ainda o ministro.

"O que se tem é a atração da competência originária desta Corte, para que pessoas sem foro por prerrogativa de função sejam aqui julgadas originariamente, fora das hipóteses previstas na Constituição e da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte . Com a devida vênia, há um evidente desrespeito ao princípio do juiz natural", anotou.

Considerando que já esta vencido quanto a competência do Supremo para julgar os investigados por atos golpistas - uma vez que o STF já tem oito votos para colocar os denunciados pela PGR no banco dos réus, Mendonça acompanhou, no mérito, o voto do relator Alexandre de Moraes.

Para o ministro, os fatos imputados aos denunciados 'foram suficientemente narrados, notadamente considerando as circunstâncias envolvendo os eventos e o ambiente de tensão em que se deram as prisões. "As denúncias estão formalmente em ordem e atendem aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Portanto, acompanho o e. Relator no sentido de, no caso das cinquenta denúncias relativas ao Inq. 4922, afastar as alegações de inépcia", ponderou.

Durante sua exposição no início da tarde, Mendonça havia destacado que as situações envolvendo os executores e os incitadores denunciados em distintas. A questão foi abordada no voto apresentado no plenário virtual: o ministro destacou que tal diferença 'reside tanto na gravidade dos crimes quanto na forma como os acusados foram presos'.

"No presente caso, as pessoas foram detidas no dia 8 de janeiro de 2023, durante os atos de vandalismo ocorridos na Praça dos Três Poderes, no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Aqui, as prisões se deram em meio a atos de violência, depredação, enfrentamento, medo, corre-corre. De outro lado, as prisões do dia posterior se deram em contexto completamente diverso", ressaltou.