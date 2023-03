Mendonça pede vista e suspende julgamento sobre indicações de políticos para estatais

O ministro do STF André Mendonça. Foto: Joédson Alves/EFE

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu mais tempo para analisar o processo que analisa restrições impostas pela Lei das Estatais para indicações das chefias de empresas públicas, suspendendo julgamento sobre o tema no Plenário virtual da Corte máxima.

Seguindo nova regra do regimento interno do STF, Mendonça terá 90 dias para devolver o processo com seu parecer sobre o tema ou então os autos serão liberados automaticamente para avaliação dos demais ministros da Corte.

A ação cuja análise acabou adiada após o pedido de vista é de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. O magistrado defendeu derrubar alguns dos dispositivos da lei sancionada durante o governo Temer, na esteira da hoje extinta Operação Lava Jato.

Para Lewandowski, deve ser liberada a indicação, para o Conselho de Administração e para a diretoria de estatais, 'de Ministro de Estado, de Secretário de Estado, de Secretário Municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública'.

O ministro defendeu ainda a 'interpretação conforme a Constituição' do dispositivo que veta indicações de pessoas que, nos últimos três anos, tiveram cargo 'decisório' em partido político.

Segundo o relator, a vedação se limita àqueles que 'ainda participam de estrutura decisória de partido político ou de trabalho vinculado à organização', sendo proibida, no entanto, a manutenção do vínculo partidário a partir do efetivo exercício no cargo.

Continua após a publicidade

A avaliação do ministro é a de que, apesar de 'louváveis intenções' do Legislativo, em 'evitar o suposto aparelhamento político das empresas estatais, bem assim o de imunizá-las contra influências espúrias', o trecho da Lei das Estatais questionado no STF na verdade 'estabelece discriminações desarrazoadas e desproporcionais - por isso mesmo inconstitucionais - contra aqueles que atuam, legitimamente, na esfera governamental ou partidária'.

O entendimento segue pareceres da Advocacia-Geral da União do governo Lula e da Procuradoria-Geral da República. O Ministério Público Federal chegou a defender, incialmente, a manutenção dos dispositivos da Lei das Estatais, sob o argumento de que elas seriam uma 'opção legislativa' para impedir 'interferências políticas' nos nomes sugeridos para a chefia das empresas públicas.

No entanto, às vésperas do início do julgamento no Plenário virtual do STF, o procurador-geral da República Augusto Aras mudou de posição e se alinhou a parecer do novo advogado geral da União, Jorge Messias, argumentando que a lei acaba restringindo direitos fundamentais ao impor 'óbice à participação de cidadãos na vida político-partidária'.

A discussão no Supremo se dá em paralelo ao debate, no Congresso, sobre uma nova Lei das Estatais. Em dezembro, a Câmara dos Deputados aprovou texto que trata de questões como a redução da quarentena para indicados ao comando de estatais que tenham participado de campanhas eleitorais - um dos pontos abordados no voto de Lewandowski.

Em meio a sua tramitação na Câmara, a nova lei das Estatais gerou debate em razão da indicação do ex-ministro Aloizio Mercadante para a presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Em janeiro, o Tribunal de Contas da União deu aval à nomeação, por considerar que a mesma não estaria em desacordo com a norma.

O texto, no entanto, trava a nomeação do ex-governador de Pernambuco Paulo Câmara para comandar o Banco do Nordeste - assim, tal aposta do governo Lula depende de uma mudança na lei editada durante o governo Temer, na esteira da Operação Lava Jato.