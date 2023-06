Mendonça vê ‘clipping’ em relatório do governo Bolsonaro sobre redes de jornalistas e parlamentares

O ministro do STF, André Mendonça. Foto: WILTON JUNIOR/ ESTADÃO

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, defendeu que a Corte rejeite uma ação impetrada contra relatórios produzidos pelo governo Jair Bolsonaro – do qual fez parte – para suposta ‘vigilância’ de deputados e jornalistas nas redes. Em julgamento que teve início nesta sexta-feira, 23, o ministro divergiu da colega Cármen Lúcia, que argumenta a inconstitucionalidade de ‘todo e qualquer ato da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações de produção de relatórios de monitoramento sobre as atividades de parlamentares e jornalistas em suas redes sociais’.

A ação em discussão no Supremo aportou na Corte máxima em novembro de 2020, quando Mendonça era ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro. Ela foi ajuizada pelo PV, após reportagens da pela Revista Época relevarem a existência dos documentos. A legenda sustenta que o monitoramento ameaça a liberdade de expressão e consiste em desvio de finalidade.

Cármen Lúcia apresentou seu voto sobre o caso em fevereiro, ressaltando que a Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações sob Bolsonaro confirmou que os relatórios de monitoramento de redes sociais foram elaborados por empresas contratadas. Segundo informado à ministra, foi atestada a contratação de empresas para o serviço de monitoramento online desde 2015.

Quando se manifestou no processo, em 2020, a pasta sustentou que os documentos ‘auxiliavam nas tomadas de decisão e serviam de subsídios para atuação nas áreas de comunicação do governo, podendo se materializar em produções de conteúdo para os canais governamentais, realização de campanhas de comunicação, definições de agendas ou outros’.

Mendonça pediu mais tempo para analisar a ação e agora defende a rejeição do processo. O posicionamento segue pareceres da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. Quando a AGU se manifestou sobre o caso, Mendonça era o titular do órgão. O parecer remetido ao Supremo na ação foi assinado por seu substituto Fabrício Da Soller, em maio de 2021.

Cármen vê ‘desvio de finalidade’

A relatora viu ‘desvio de finalidade’ operado pela Secretaria Especial de Comunicação Social. Entendeu que não está entre atribuições do órgão, ‘nem seria lícito’, o monitoramento de redes sociais de pessoas, físicas ou jurídicas – “até porque objetivo dessa natureza descumpre o caráter educativo, informativo e de orientação social que legitimam a publicidade dos atos estatais”

Cármen também considerou que há violação ao princípio da moralidade no caso, ressaltando que o acompanhamento de redes sociais estava ‘direcionado a pessoas – parlamentares e jornalistas – para apurar a sua condição de apoiar ou opor-se ao governo’.

“Com recursos públicos, ao invés de se dar cumprimento ao comando republicano obrigatório de se promoverem políticas públicas no interesse de toda a sociedade, o Poder Executivo federal valeu-se da contratação de empresa para pesquisar redes sociais sobre a base de apoio - ou oposição – ao governo em posicionamento ilícito e, pior, em afronta direta a direitos fundamentais de algumas pessoas”, ponderou.

Segundo a ministra, ‘o uso da máquina estatal para conhecimento específico de informações sobre posturas políticas contrárias ao governo caracteriza afronta ao direito fundamental de livre manifestação do pensamento’.

Mendonça vê ‘clipping’

Mendonça defendeu que o Supremo nem conheça a ação. Argumentou que não havia uma norma específica sendo questionada. Também alegou que o tema já foi enfrentado em outras ações, de primeiro grau. No mérito, encampou argumento da PGR e viu ‘considerável proximidade’ entre o relatório contestado e o serviço de clipping de notícias.

“Ambas as ferramentas se elabora compilação de informações públicas, colhidas nos principais meios de comunicação, com o escopo de levar ao conhecimento dos seus destinatários as matérias, fatos e opiniões que, naquele dado momento, ostentam maior repercussão no âmbito de determinado contexto”, ressaltou.

O ministro entendeu que as informações colecionadas eram ‘públicas, relacionadas a pessoas públicas, ou que gozam de notória visibilidade perante a sociedade’. Segundo ele, não foi verificado ‘direcionamento a parlamentar em específico’.

“Penso, portanto, não se ter demonstrado de que maneira os atos impugnados cerceariam o direito fundamental de livre manifestação do pensamento e a liberdade de imprensa ou, ainda, caracterizam “espionagem” de parlamentares e jornalistas”, ponderou.