Meta tira do ar canal no WhatsApp de IA ‘candidata’ à Câmara Municipal em São Paulo

Markun tenta emplacar o que chama de candidatura híbrida. Ele concorre com uma inteligência artificial, a Lex, que foi afetada pelo bloqueio no WhatsApp.

Procurada pelo Estadão, a Meta não comentou a notificação nem explicou por que tirou o canal do ar.

O projeto foi lançado em julho e vinha usando o canal no aplicativo para interagir com usuários que entrassem em contato. No último dia 11, a conta foi bloqueada sem notificação prévia.