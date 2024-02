Mexicano preso no aeroporto de Guarulhos ia vender no Carnaval de rua 11 quilos de droga da ‘euforia’

Metanfetamina foi apreendida com passageiro em Guarulhos Foto: Reprodução/Receita Federal

Um homem mexicano de 50 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 2, no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo, quando tentava desembarcar com 11 quilos de metanfetamina líquida. A droga estava na bagagem, com roupas e pertences pessoais.