Milani nega perseguição a Haddad e diz que acordo está sendo usado para fins políticos

Fernando Haddad e Marcelo Milani. Foto: WERTHER SANTANA E JOSÉ PATRÍCIO/ESTADÃO

O promotor aposentado do Ministério Público estadual Marcelo Milani negou nesta sexta-feira, 8, que as ações de improbidade que ajuizou contra o ministro da Fazenda Fernando Haddad, à época em que o petista era prefeito de São Paulo, tenham sido produto de retaliação ou perseguição.

A manifestação se dá após a divulgação do acordo que Milani celebrou na Justiça para encerrar uma ação de indenização por danos morais que ele moveu contra Haddad. O ponto central da mesma era a denúncia em que o ex-prefeito, em 2017, atribuiu ao promotor suposta cobrança de propina de R$ 1 milhão.

Segundo Milani, o texto do acordo, ‘firmado de boa-fé’, está sendo usado para fins exclusivamente políticos.

A minuta do documento, homologado pelo Superior Tribunal de Justiça, registra: “Marcelo Milani, posteriormente, com conhecimento da denúncia que foi apresentada ao Ministério Público por Fernando Haddad e por essa razão, se excedeu em sua conduta e ajuizou ações de improbidade administrativa em face de Fernando Haddad, com uma má interpretação da conduta do então prefeito”.

O promotor sustenta que o pacto diz respeito somente à sua ‘interpretação hodierna’ (atual), dos fatos narrados nas ações de improbidade. “Em outros termos, a interpretação dos fatos que empreendi à época do ajuizamento daquelas ações - tida naquele momento como correta - me conduziu ao ajuizamento”, afirmou.

Milani defendeu enfaticamente sua atuação durante os 33 anos em que integrou o MP de São Paulo: “Jamais retaliei ou persegui quem quer que seja; sempre agi pautado pelos princípios da moralidade, ética e eficiência”.

O teor do acordo fechado pelo promotor levou a Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo a abrir uma apuração preliminar sobre o caso. Segundo o órgão, a depender do resultado das apurações, a Promotoria pode ajuizar ação judicial de cassação de aposentadoria.

Internamente, o caso gerou rebuliço. Ex- colegas de Milani estão indignados e defendem a cassação da aposentadoria dele. Procuradores de Justiça ainda avaliam a possibilidade de o MP mover uma ação civil de reparação contra o ex-promotor de Justiça.