Minha história de superação, fé e amor: Dia Internacional das Mulheres

A DOR

Perder meu marido foi uma das experiências mais dolorosas que já enfrentei. Ele era médico, cirurgião cardíaco, e o diagnóstico de um câncer incurável, num lugar intratável, abriu um buraco no chão de toda família. O Glioma no tronco silencioso, quando foi descoberto, já estava muito grave e não havia esperanças de tratamento. Ele tinha 45 anos, descobriu através de uma ressonância, logo após ter saído do centro cirúrgico onde havia operado um médico, aquele seria seu último dia de trabalho, depois de ter salvado tantas vidas e ter levado o transplante cardíaco para o interior de São Paulo. A notícia ali, no hospital, impactaria toda a família para sempre. Ele era atleta, forte, inteligente, empático, apaixonado pela vida. Chegando em casa, fomos para o nosso quarto, chamamos nossos filhos, que na época tinham 11 e 12 anos. Ele disse "O papai descobriu hoje que tem um câncer muito grave e que talvez eu não consiga vencê-lo, mas amanhã vou para o Sírio Libanês me consultar com uma equipe muito competente e vamos fazer todos os tratamentos possíveis. Quero que vocês cuidem da mamãe e um do outro, porque não sei quanto tempo ainda terei".

Naquele momento, tinha muito claro na minha cabeça que precisava ser forte, para cuidar dele e dos meninos emocionalmente. Meu coração estava em pedaços, chorei em silêncio em todos os banheiros que cruzava. Era um choro com dor no peito e um desespero, que nenhuma palavra no mundo conseguiria expressar o tamanho da dor.

A cada amanhecer a ideia era trazer para dentro de casa muito afeto, flores, cartazes com frases e pensamentos positivos. O lar precisa ter a energia e o amor que queremos vivenciar... e essa foi a primeira lição que aprendi quando temos um doente terminal.

Todos os dias pegávamos a estrada para fazer a radioterapia, de Piracicaba à capital temos quase duas horas de percurso, não fazíamos planos para o próximo mês, era sempre para o dia seguinte, no máximo, para o fim de semana. Escutávamos músicas que faziam parte dos 25 anos juntos, escutávamos orações, parávamos para tomar um café com bolo nos postos da estrada.

Aqui aprendi a segunda lição: quase sempre recheamos a vida de planos muito ambiciosos, complicados na logística, distantes, planos difíceis de realizar, porque aprendemos que temos que sonhar grande. Porém, se não formos capazes de sonhar e realizar o que é possível, como conquistar mais?

O LUTO

Nossa luta durou 2 meses, vinte dias e 12 horas.

O Vinicius passou mal em casa, fomos para o hospital onde ele trabalhou por 15 anos sem faltar um dia, no caminho, enquanto eu dirigia e pedia para ele respirar, ele teve uma convulsão e uma parada cardíaca, amparado no carro pelos braços dos nossos filhos.

O dia seguinte do velório, onde recebemos muito carinho dos amigos e familiares, parece ter uma película de sonho, ou melhor dizendo, um pesadelo.

Lidar com a dor da perda é um processo solitário... não existe lugar, posição física, conforto, palavra. A cabeça pensa em todos que ficaram, pais, irmãos, sobrinhos, filhos, eu.

Aprendi a lição do tempo: um dia de cada vez, um pensamento por vez. A superação começa quando encaramos a vida tal como ela está sendo apresentada. Precisávamos aprender a conviver com a falta de alguém muito amado, provedor e vela daquele barco.

SUPERAÇÃO (Fé, amor e bom humor)

Eu tinha uma revista, ganhava 20x menos do que ele, então replanejei nossa vida financeira de uma forma que pudéssemos ter conforto e consciência. Para onde nosso barco estava indo? Terra firme é sempre o lugar comum.

Íamos à missa com frequência, buscar respostas, ouvíamos música no volume máximo no carro, entre um passeio e outro, ou na volta da escola. A varanda se tornou nosso confessionário diário, ali falamos de dores, de verdades, de acontecimentos divertidos da escola, de limites, broncas, insatisfações, reclamações, de amor, de desculpas, de vida....e ainda é assim até hoje. A casa precisa ter um lugar comum onde todos se unem para ser o que sabem ser.

Dividimos tarefas, tive que mandar embora 4 empregados e fiquei com uma ajudante, tudo lentamente foi se encaixando. Tínhamos momentos de muita dor, chorávamos abraçados, mas sempre lembrando dos momentos maravilhosos que passamos juntos.

Eu nunca fui uma boa dona de casa, comecei a trabalhar aos 14 anos. Com os ajustes, na minha nova função, acabava queimando a comida, guardava compras enquanto resolvia questões profissionais ao telefone - o que me levava a quase sempre ser surpreendida por cotonetes na gaveta de queijo, ou latas de atum junto com sabonetes na gaveta do banheiro -, essa sou eu.

Aprendi que luto não tem tempo, tem superação. Se deixar a dor tomar conta, o sofrimento tira todas as possibilidades de seguir em frente. Quando ouvi a frase do escritor Tim Hansel "A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional", fiz dela um mantra. Meus pensamentos e atitudes precisavam desconstruir não só o meu sofrimento, mas de todos a minha volta.

A dor é muito solitária, as pessoas suportam sofrer com você por alguns dias, depois, minha querida, é entre você, sua fé e sua disposição em querer viver.

FILHOS AMADOS AMAM

Sempre deixei claro para os meninos, passada a tempestade, que eu daria conta de tudo: casa, segurança, amor, carinho, atenção, felicidade, dinheiro, limites, cuidado e que, em algum momento, eu voltaria a viver também meu lado mulher. Fui 100% apoiada.

Aqui cabe uma observação: Amor não é uma sentença, é uma providência divina e precisa ser compartilhado.

Uma mulher viúva ou separada enfrenta muitos preconceitos. Tive que abandonar os longos cabelos de mega hair, algumas roupas e fui me preparando para viver o melhor que, certamente, a vida teria ainda para me entregar.

Fui me desmagoando, deixando no tempo aquelas pessoas que viviam na minha casa curtindo as festas, comidas, música e bebidas, mas que nunca me ligaram para me convidar para um café, quanto menos para saber se estava tudo bem, ou se eu precisava de alguma coisa.

Sim, minha querida leitora, ouvinte, ou você que está aqui por algum motivo, o luto não vem sozinho, não enterramos só um amor, vemos também outras coisas morrerem. Às vezes, vamos precisar enterrar pessoas que não somam mais, desejos que não fazem mais sentido, mágoas que não nos amadurecem só nos amargam, julgamentos que não nos tornam melhores. Perdoar para recomeçar!

E os filhos, quando recebem o amor que cura, nos curam de tudo, até de nós mesmas.

RECOMEÇO

Quando resolvi dedicar minha vida, meu trabalho para as mulheres 40+, foi porque ter ficado viúva aos 44 anos, com dois filhos adolescentes, no melhor momento da minha vida, tanto no casamento, quanto na vida profissional e emocional, me trouxe uma enorme vontade de motivar mulheres maduras frente as suas dores. Se eu consegui ressignificar, batalhar, criar meus filhos que hoje estão na faculdade e são dois caras incríveis; se eu consegui me reinventar profissionalmente e se casar outra vez com um novo e lindo amor, com quase 50 anos, VOCÊ CONSEGUE TAMBÉM.

Compartilhar dicas de beleza, falar sobre sentimentos, trazer reflexões sobre amor próprio, prazer, auto estima e felicidade tem sido o que me motiva a seguir. Quero caminhar junto com você para te lembrar que, entre uma lição e outra que tenho aprendido, a mais linda de todas é que amadurecer é diferente de envelhecer.

VOCÊ É MUITO GOSTOSA!

Em qualquer idade temos que ser gostosas: gostosa de estar junto, gostosa de conversar, gostosa de viajar, gostosa de se olhar. E juntas nossa caminhada também fica mais gostosa.

Tem um charme que o tempo não tira, nossas dores compõem nossa coragem, nossas rugas contam nosso sucesso nessa amabilidade com a vida.

Mulher, eu tenho fé em VOCÊ!

*Mara Ferraz, jornalista e influencer 40+