Cassio Grinberg. Foto: Arquivo pessoal

No livro "Why Simple Wins", a autora Lisa Bodell, também autora do excelente "Kill the Company", sugere que utilizemos um poderoso acrônico para a simplicidade: o M.U.R.A.

M de mínimo, U de understandable (compreensível), R de repetível, e A de acessível. Ela traz, como apoio, uma pesquisa da McKinsey que mostra que 62% dos executivos, gerentes e equipes entrevistadas reportam que as estruturas e os processos organizacionais impedem que o trabalho possa ser feito de fato.

No entanto, embora haja motivos -- que podem variar desde crescimento rápido até liderança baseada em medo --, não se trata de um diagnóstico irreversível: qualquer pessoa, em qualquer nível da empresa, pode simplificar algumas etapas dentro de sua própria esfera de controle.

Quem trabalha com minha consultoria, assiste às minhas palestras ou costuma ler o que escrevo, sabe que, mês que vem, estou lançando um novo livro -- Desinvente -- com a Bookman Editora, que resume muito da metodologia que utilizo. Mas o que é, afinal, desinventar?

Desinventar é manter as coisas muito perto do mínimo. Desenrolar constantemente um novelo no qual vamos acumulando etapas, níveis de aprovação, convicções e mesmo orgulho excessivo por aquilo que criamos, a ponto de sequer considerarmos a hipótese de que nossos "clássicos" também merecem -- precisam -- ser desmontados e remontados.

No livro "Think Like a Rocket Scientist", Ozan Varol nos ensina que o status quo é um imã muito poderoso, que nos atrai com ditados de araque do tipo "se ainda não quebrou, não conserte", "não balance o barco" ou "fique com o Diabo que você conhece" -- um magnetismo tamanho, que atrasa até mesmo indústrias mais avançadas, como a ciência de foguetes.

Conhecimento é muito bom. Mas conhecimento pode funcionar como um par de antolhos para a visão periférica ou mesmo como um daqueles filtros que a gente aplica tantas vezes no Instagram, que acabam nos levando a uma visão distorcida da realidade. Por isso, precisamos estar sempre desaprendendo: só quem desaprende, desinventa.

Antes de criar qualquer coisa, a gente deveria tentar ter mente de iniciante. E se for difícil para você saber como, basta perguntar: alguém que desejasse ingressar com sucesso, em meu mercado, faria dessa forma?

*Cassio Grinberg, sócio da Grinberg Consulting e autor do livro Desaprenda - como se abrir para o novo pode nos levar mais longe