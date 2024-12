MP dá 10 dias para comandante da PM de SP emitir mensagem pública à tropa contra violência policial

Um ofício foi encaminhado ao coronel pelo Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial (GAESP), braço do Ministério Público.

O documento é uma recomendação, ou seja, o comandante-geral da PM não é obrigado a cumprir as exigências. No entanto, o Ministério Público pode tomar providências legais se as orientações não forem observadas.

O ofício pede que o chefe da Polícia Militar cobre dos agentes que “apliquem integralmente e com eficiência os procedimentos operacionais e as normativas existentes sobre abordagens policiais, visando a redução dos casos de erros, abusos e, por consequência, de letalidade policial durante tais intercorrências”.