Ministra do STJ nega apreender passaporte de Robinho

Robinho. FOTO: TONY GENTILE/REUTERS

A ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça, negou um pedido de retenção do passaporte do ex-jogador Robinho - condenado na Itália a nove anos de prisão pelo crime de estupro contra uma mulher albanesa numa boate em Milão, em 2013.

Publicada nesta terça-feira, 7, a decisão foi proferida no processo de homologação da sentença imposta pela Justiça Italiana ao ex-jogador. No último dia 23, a ministra Maria Thereza de Assis Moura deu andamento ao procedimento.

A solicitação de retenção do passaporte de Robinho foi feita pela União Brasileira De Mulheres, uma associação civil com 2690 filiadas. A entidade argumentou que a apreensão do documento do ex-jogador seria necessária considerando o 'risco de frustação do cumprimento' da sentença com uma eventual saída do País.

Maria Thereza de Assis Moura negou a solicitação por 'falta de legitimidade' da União Brasileira de Mulheres para fazer o pedido.

Documento LEIA A DECISÃO DE MARIA THEREZA

Antes de remeter a solicitação ao STJ, a entidade pediu para atuar no processo que envolve Robinho como 'amiga da corte'.

A pretensão da UBM de integrar o processo ainda não foi analisada por Maria Thereza de Assis Moura. A ministra disse ser 'prematura' a avaliação, considerando que sequer houve a citação de Robinho no processo.

Segundo a magistrada, o papel do 'amigo da corte', caso admitido, é restrito à 'apresentação de alegações e documentos'. Ao negar o pedido de apreensão de passaporte a magistrada inclusive destacou que uma entidade admitida como 'amiga da corte' 'sequer pode recorrer de decisões judiciais, quanto mais requerer a imposição de medidas cautelares sobre as partes'.