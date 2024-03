Ministro afasta punição grave a preso que na ‘saidinha’ arrebentou tornozeleira a golpe de marreta

O preso alegou que não quis quebrar o equipamento deliberadamente. Ele disse que trabalha como pedreiro e, ‘acidentalmente, acabou acertando o equipamento com uma marreta’. Afirmou que não tinha intenção de fugir, considerando que se apresentou no dia e horário correto no presídio.

Fonseca determinou que seja aplicada punição relativa a uma ‘falta média’ do prisioneiro, com ‘sanções menos severas, mas próprias da violação das regras de monitoramento eletrônico, como a revogação da autorização de saída temporária’.

A decisão atendeu, parcialmente, um pedido da defesa do pedreiro, que ainda se comprometeu, se possível, a ressarcir o prejuízo causado.

Os advogados do preso argumentaram que seria possível a redução da sanção administrativa. Eles indicaram que a decisão que aplicou a punição mais grave não explicou de qual forma o pedreiro ‘expôs a risco’ ou efetivamente tenha violado o cotidiano do estabelecimento prisional, o cumprimento da pena ou a segurança das pessoas.