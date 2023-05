Ministro do STJ suspende incorporação de 13% no holerite de servidores federais do Judiciário e do Ministério Público

Ministro Herman Benjamin. FOTO: DIDA SAMPAIO/ESTADÃO

O ministro Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu pagamentos ligados à decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que reconheceu o direito à incorporação de 13,23% na remuneração dos servidores federais do Judiciário e do Ministério Público. De acordo com dados da União, a decisão atinge mais de três mil pedidos de cumprimento do acórdão do TRF1, cujo impacto pode ultrapassar R$ 20 bilhões.

A decisão dada em caráter liminar - provisória, proferida em casos urgentes - não só sustou os cumprimentos de sentença relacionados à decisão do TRF-1 como também ordenou o bloqueio dos precatórios e das requisições de pequeno valor relacionados à incorporação.

Herman Benjamin determinou a intimação do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal (Sindjus-DF) para se manifestarem sobre o tema. As informações foram divulgadas pelo STJ. A liminar ainda não foi publicada.

As medidas atendem a um pedido da União e levam em consideração o 'potencial impacto' do acórdão do TRF-1 para os cofres públicos.

Herman Benjamin suspendeu os efeitos da decisão da Corte Federal Regional, até que o STJ analise recurso impetrado pelo governo federal.

"O perigo da demora está caracterizado diante do impacto financeiro que o prosseguimento das execuções poderá causar à União", anotou.

Na Corte superior, a União questiona o fato de o TRF-1 não ter admitido ação contra o julgamento sobre a incorporação salarial. Na ocasião, o Tribunal Federal Regional entendeu que a decisão pela recomposição tinha base na jurisprudência do STJ.

Para o TRF-1, a 'a vantagem pecuniária individual teria natureza jurídica de revisão geral anual, de forma que deveria ser estendido aos servidores públicos federais o índice aproximado de 13,23%'.