Ministro do Supremo mantém proibição de venda de bebida alcoólica no carnaval de Atibaia

Foto: Divulgação/ Prefeitura de Atibaia

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou suspender decreto do município de Atibaia, no interior paulista, que proibiu a venda de bebidas alcoólicas destiladas, assim como o comércio e consumo de qualquer bebida em recipiente de vidro em locais de comemoração de Carnaval na cidade.

O decano lembrou a jurisprudência do Tribunal, que, em outras ocasiões, já reconheceu a constitucionalidade de normas que restringem a venda de bebidas alcoólicas e concluiu que elas não violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse contexto, o ministro levou em consideração que a lei de Atibaia limita a proibição da venda de destilados e de bebidas em recipientes de vidro a locais específicos, em horários determinados. A regra vale para a frente do Cemitério São João Batista e da Avenida da Saudade, onde ocorreu o 'Bloco do Caveira', nesta sexta, 17, das 20h à 01h; e para a Praça Claudino Alves, que recebe o 'Carnaval da Praça Matriz' nos dias 18, 19, 20 e 21, das 14h às 19h.

Gilmar destacou que não está proibida a comercialização de bebidas em restaurantes, festas particulares e outros ambientes privados. O ministro pediu informações aos órgãos responsáveis pelo decreto, assim como manifestação da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República.

A solicitação negada por Gilmar foi feita pela Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), que argumentou que o decreto baixado pela Prefeitura de Atibaia é arbitrário e viola o princípio da igualdade, assim como os da ordem econômica e da livre iniciativa, 'sem justificativa fática, técnica, jurídica, científica ou social'.