Ministros do STF debatem desafios e pressões ao tribunal em evento do Estadão; acompanhe ao vivo

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), juristas e pesquisadores estarão reunidos em São Paulo nesta segunda e terça para debater o papel das cortes constitucionais e do próprio STF na democracia. O evento é promovido pelo Estadão por meio do Blue Studio.

As mesas acontecem no auditório da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em Higienópolis, e são transmitidas ao vivo pela TV Estadão, com cobertura em tempo real do jornal.

“Nesses dois dias vamos nos debruçar sobre questões que estão na vanguarda dos desafios enfrentados pelo sistema Judiciário e que são fundamentais para o fortalecimento da democracia”, sintetizou Eurípedes Alcântara, diretor de Jornalismo do Grupo Estado, ao abrir o evento. “Especial atenção será dada à questão de como entender a politização das cortes constitucionais, um fenômeno marcante do nosso tempo e fonte de constantes divergências.”

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF, fez a palestra de abertura. Ele rebateu as críticas frequentemente dirigidas ao tribunal por intervenção em decisões do Executivo e do Legislativo. “As pessoas chamam de ativista a decisão que não gostam, mas geralmente o que elas não gostam mesmo é da Constituição ou, eventualmente, de democracia”, afirmou.

Barroso também enalteceu o papel do STF na defesa de democracia e voltou a criticar tentativas de reforma da Corte.

“O Supremo tem cumprido seu papel de guardião da democracia. O resto é varejo político”, disse. “Atacar as supremas cortes, mudar a forma de indicação dos ministros, abreviar a permanência no cargo, interferir com seu funcionamento interno são opções políticas que não tem bons antecedentes democráticos.”

Continua após a publicidade

Na sequência, Barroso se junta ao cientista político Carlos Pereira e ao professor associado do Insper Diego Werneck para conversar sobre a pressão dirigida ao Supremo Tribunal Federal nos últimos anos.

O STF e os outros tribunais superiores da América Latina

O segundo encontro do dia debate a posição do STF em perspectiva comparada com outros tribunais da América Latina. Participam da mesa o advogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira, o ministro aposentado Carlos Ayres Britto, ex-presidente do STF, o cientista político Marcus André Melo e o advogado Marcus Vinicius Furtado Coêlho, ex-presidente da OAB.

Coêlho fez ponderações sobre um estudo comparado que ele fez entre as Cortes superiores da América Latina, defendendo o debate, no Brasil, sobre temas como o mandato para ministros do STF e o estabelecimento de critérios para as indicações da Corte.

Segundo ele, em todos os países da América Latina, exceto Brasil e Paraguai, os ministros das cortes máximas tem um mandato. Além disso, em todos os países estudados, há requisitos para a indicação de nomes ao tribunal superior, com exigência de um número mínimo de anos de experiência.

Coêlho ressalvou que a observação não significa que o Brasil deva ‘copiar’ os modelos, sendo necessária uma análise sobre a viabilidade dos mesmos. O advogado ressalta ainda que ‘nenhuma mudança pode ser revanchista’ e deve seguir um ‘debate racional’.

Para finalizar o primeiro dia, o ministro Gilmar Mendes, decano do STF, o diretor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Giampaolo Poggio Smanio, e o professor da Faculdade de Direito da Goethe Universität Frankfurt am Main (Alemanha), Ricardo Campos, vão falar sobre as cortes constitucionais e a qualidade da democracia.

Continua após a publicidade

Ministros do STF debatem desafios e pressões ao tribunal em evento do Estadão. Foto: Dida Sampaio/Estadão

Veja a programação completa:

Dia 13

9h30 - abertura oficial

Eurípedes Alcântara, diretor de Jornalismo do Grupo Estado

Boas-vindas da Universidade Presbiteriana Mackenzie

10h – 10h20 - Palestra: O papel do STF na democracia

Continua após a publicidade

Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal

10h20 - Mesa 1: O Supremo sob pressão

A percepção de juízes e promotores sobre potenciais retaliações de outros poderes

Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal

Carlos Pereira, cientista político

Diego Werneck, professor associado do Insper e doutor em Direito pela Universidade Yale

Mediação: Roseann Kennedy, editora da Coluna do Estadão

Continua após a publicidade

10h50 - Mesa 2: Comparação entre o STF do Brasil e outras cortes na América Latina

Comparação entre o Supremo Tribunal Federal do Brasil e outras cortes constitucionais na América Latina. Quais lições podemos aprender de outros países?

Antonio Claudio Mariz de Oliveira, advogado

Carlos Ayres Britto, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal

Marcus André Melo, professor titular de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Marcus Vinicius Furtado Coêlho, ex-presidente nacional da OAB, especialista em Direito constitucional e empresarial

Mediação: Monica Gugliano, repórter, colunista de Política do Estadão

Continua após a publicidade

11h40 - Mesa 3: As cortes constitucionais e a qualidade da democracia

Os clássicos da ciência política apontam que a existência de revisão constitucional contribui para a qualidade da democracia. Como equilibrar os aspectos liberais e democráticos dos países diante dessa questão?

Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal

Gianpaolo Poggio Smanio, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Ricardo Campos, docente de Regulação de serviços digitais e direito público na Faculdade de Direito da Goethe Universität Frankfurt am Main (Alemanha)

Mediação: Marcelo Godoy, repórter especial e colunista de Política do Estadão

Dia 14

Continua após a publicidade

9h - Mesa 4: Os tribunais superiores: perspectivas globais

Como tribunais constitucionais se inserem nas diferentes lógicas de funcionamento de regimes presidencialistas e parlamentaristas? Como evitar o desafio de um tribunal constitucional excessivamente politizado, em presidencialismos com presidente forte como o Brasil?

Ives Gandra Martins, jurista, advogado e professor emérito da Universidade Mackenzie

Michel Temer, ex-presidente do Brasil, advogado e professor

Rosalind Dixon, professora de Direito na UNSW Sydney e ex-copresidente da International Society of Public

Mediação: Carlos Pereira, colunista do Estadão

10h20 - Mesa 5: Os desafios dos tribunais constitucionais na era digital

As supremas cortes lidam atualmente com desafios nunca antes enfrentados, como o combate aos crimes das plataformas digitais. Como lidar com essa situação sem ferir princípios liberais básicos como a liberdade de expressão?

Clara Iglesias Keller, líder de Pesquisa no Instituto Weizenbaum de Berlim e Professora no IDP, Brasília

Ivar Hartman, Professor Associado do Insper e doutor em Direito Público

Luiz Augusto D’Urso, advogado especialista em Direito Digital e Professor de Direito Digital no MBA da FGV

Mediação: Ricardo Correa, coordenador de Política São Paulo do Estadão

11h10 - Mesa 6: O Judiciário como condutor de processos eleitorais

Em democracias maduras, o próprio Legislativo organiza as eleições. Em que medida a organização por parte de um poder fora do jogo eleitoral é importante para dar credibilidade ao processo e evitar fraudes?

Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal

Carla Luís, investigadora e membro do The Electoral Integrity Project na Universidade de Coimbra

Mario Sarrubbo, procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo

Mediação: Ricardo Correa, coordenador de Política São Paulo do Estadão

12h - Palestra de encerramento: Os desafios do Supremo Tribunal Federal na democracia brasileira

Cármen Lúcia, ministra do Supremo Tribunal Federal