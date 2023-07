Moradia por assinatura e aluguel gourmet: muito além do que um simples contrato entre locador e locatário

Vinícius Loureiro Marques. Foto: Divulgação

O mercado de locação de imóveis no Brasil vem passando por uma transformação nos últimos anos, impulsionada pela pandemia, pela mudança de comportamento dos consumidores e pela inovação tecnológica. Cada vez mais, as pessoas buscam por alternativas que ofereçam flexibilidade, praticidade, conforto e qualidade de vida, sem abrir mão da segurança e da rentabilidade. Nesse contexto, surge o conceito de moradia por assinatura, uma modalidade de aluguel que vai além do simples contrato entre locador e locatário.

Moradia por assinatura é uma forma de alugar um imóvel que inclui não apenas o espaço físico, mas também uma série de serviços, facilidades, benefícios e experiências que agregam valor ao morador. É como se o imóvel fosse um produto premium, que oferece uma solução completa e personalizada para cada perfil de cliente.

O mercado está passando por um reposicionamento do imóvel alugado. É uma disputa com o 'sonho da casa própria' para valorizar quem opta por alugar e aumentar o retorno para investidores. Moradia por assinatura é o bom e velho aluguel, mas claro, com tecnologia, serviços, comunidade. Um aluguel gourmet, digamos.

Não há um formato único consolidado para a moradia por assinatura. Existem diferentes modelos que se adaptam às necessidades e preferências dos clientes e dos investidores. Alguns exemplos são: full rental, que são empreendimentos construídos exclusivamente para locação, com unidades padronizadas e gerenciadas por uma única empresa ou fundo imobiliário; híbrido, que são empreendimentos que combinam unidades para locação de curto e longo prazo, atendendo tanto a turistas quanto a moradores fixos; e pulverizado, que são empreendimentos que contam com investidores individuais que adquirem as unidades e as colocam para locação por meio de uma plataforma ou empresa especializada.

A moradia por assinatura se diferencia do aluguel tradicional por oferecer uma proposta de valor mais atrativa para os clientes e para os investidores: serviços como limpeza, manutenção, lavanderia, concierge e delivery; facilidades como mobília completa, eletrodomésticos, internet de alta velocidade, TV a cabo e ar-condicionado; benefícios como descontos em academias, restaurantes, cinemas e lojas; e eventos, workshops, palestras, festas, entre outras atividades que estimulam a interação, o aprendizado e a diversão dos moradores. Além disso, os imóveis criam uma comunidade de moradores que compartilham interesses, valores e objetivos, gerando um senso de pertencimento e de identidade; e utilizam tecnologia como aplicativos, inteligência artificial, internet das coisas, blockchain, entre outras ferramentas que facilitam a gestão, o controle e a segurança.

Da mesma forma como vemos comida comum disfarçada de gourmet, também vemos aluguéis disfarçados de moradia por assinatura. É importante se modernizar de verdade, ter serviços, gestão de comunidade, tecnologia e realizar um trabalho de place branding que valorize de verdade o empreendimento muito além de m2, mas como um espaço que promova histórias e conexões.

O mercado de locação no Brasil vem crescendo nos últimos anos, impulsionado pela mudança de comportamento dos consumidores, que preferem alugar do que comprar um imóvel. O aluguel, hoje, está rendendo até 0,8% para investidores. E estou falando de aluguel fixo, não essas promessas de locação que compete com hotelaria que promete altos retornos, mas com risco alto. O aluguel fixo é estável e tem uma taxa baixíssima de vacância.

O mercado de locação deve continuar se expandindo em 2023, com novos players entrando no segmento e novos modelos sendo testados. Algumas das tendências são: place branding, que é a estratégia de criar uma marca para o imóvel ou para o empreendimento; tokenização, que é a tecnologia que permite transformar um ativo físico em um ativo digital, representado por um token registrado na blockchain; e sustentabilidade, que é a preocupação com o impacto ambiental e social dos imóveis e dos empreendimentos.

A moradia por assinatura é uma tendência que veio para ficar no mercado de locação no Brasil. Trata-se de uma modalidade de aluguel que oferece mais do que um espaço físico para morar. Oferece uma solução completa e personalizada para cada perfil de cliente. Com serviços, facilidades, benefícios e experiências que agregam valor ao morador. E com tecnologia, comunidade e place branding que agregam valor ao investidor.

*Vinícius Loureiro Marques é fundador, sócio e diretor de estratégia da VMV Real Estate Consulting