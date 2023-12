Moraes encerra ano no TSE com recado a políticos sobre ‘limites’ e sanções nas eleições 2024

BRASILIA DF NACIONAL ALEXANDRE DE MORAES SESSAO TSE Sessao plenaria do TSE - 26/10/2023 NA FOTO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES FOTO Alejandro Zambrana/Secom/TSE Foto: SECOM TSE

O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, encerrou os trabalhos do Ano Judiciário nesta terça-feira, 19, ressaltando sua ‘importância para a democracia’, vez que a Corte fixou uma série de teses e balizas a serem seguidas nas eleições em 2024.

O ministro fez referência indireta ao julgamento que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade por abuso de poder econômico e político.

Moraes mandou um recado a políticos, ponderando como o TSE fixou os limites ‘que serão aceitos e quais as hipóteses de sanção’ para que não haja possibilidade de desequilíbrio no pleito do próximo ano.

O ministro destacou que a Corte estabeleceu parâmetros sobre o cumprimento da cota para candidaturas femininas, não só com relação ao número de mulheres nos cargos eletivos, mas também com relação ao uso do fundo eleitoral e a efetiva participação em campanhas.

O presidente do TSE disse que a Corte realizou com ‘absoluto sucesso’ o teste de segurança das urnas eletrônicas, o principal evento administrativo do TSE em anos não eleitorais.

Ele apontou que a Corte recebeu diversas contribuições para aprimoramento do sistema eletrônico de votação, tendo sido executados 35 planos de teste nas urnas.