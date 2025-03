Moraes nega ‘saidinha’ de Páscoa a Daniel Silveira

Em sua decisão, o ministro justificou que o ex-deputado violou decisões anteriores. Moraes afirmou que Daniel Silveira agiu com “total desrespeito ao Poder Judiciário”.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) foi contra a “saidinha”. O vice-procurador Hindenburgo Chateaubriand, argumentou que as violações anteriores “impedem, sobretudo quando se considera a proximidade do fato, que se lhe reconheça, no presente momento, o comportamento adequado” para a concessão do benefício.