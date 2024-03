Moraes tira tornozeleira de morador de rua absolvido no 8 de Janeiro

A decisão é consequência direta da absolvição. Em julgamento unânime, encerrado no plenário virtual no dia 15 de março, os ministros concluíram que não havia provas contra ele e encerraram o processo.

“Desse modo, diante da absolvição do réu, não estão presentes os critérios constantes no art. 282 do Código de Processo Penal (necessidade e adequação) para a manutenção das medidas cautelares referidas, considerada a sua natureza acessória”, escreveu Moraes.