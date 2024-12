Moraes autoriza transferência de ‘kids pretos’ para Brasília

Os militares foram presos preventivamente na Operação Contragolpe e levados ao 1º Batalhão de Polícia do Exército, no Rio de Janeiro. Com a decisão, eles serão transferidos para o Comando Militar do Planalto, no Distrito Federal.

Moraes também autorizou visitas das esposas e filhos, virtual e presencialmente. Outras visitas – exceto dos advogados – precisam ser previamente autorizadas pelo ministro.